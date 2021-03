Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος: “ανούσιο” το self test μετά το εμβόλιο

Πόση είναι η πιθανότητα να εμφανιστεί θετικό αποτέλεσμα. Τι ζητούν οι φαρμακοποιοί για όσους έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου.

Τη μικρή πιθανότητα να βγει κάποιος θετικός σε κορονοϊό ενώ έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, επισήμανε ο καθηγητής πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ειδικότερα ο κ. Βασιλακόπουλος τόνισε στον ΣΚΑΪ ότι αυτή η πιθανότητα είναι μικρότερη από 1%, «άρα κατ’ ουσία αυτοί δεν χρειάζεται να κάνουν τα self test».

Επικαλέστηκε δύο μελέτες που έγιναν σε υγειονομικούς που εργάζονται σε νοσοκομεία σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό των εμβολιασμένων που βρέθηκαν θετικοί σε τεστ ήταν 1% στη μία μελέτη και 0,05% στη δεύτερη μελέτη.

Ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Αλέξανδρος Τσαπέλος, τόνισε στην ίδια εκπομπή ότι τα ΑΜΚΑ των εμβολιασμένων και με τις δύο δόσεις θα πρέπει να αφαιρεθούν από την πλατφόρμα για τα self tests. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης κατά την ενημέρωση της Παρασκευής, δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί προτεραιότητα στην χορήγηση των self test στα άτομα ηλικίας έως 67 ετών, δεδομένου ότι η ηλικιακή αυτή ομάδα είναι εργασιακά ενεργή.