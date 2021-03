Οικονομία

Εστίαση: “όχι” για πελάτες μόνο σε εξωτερικούς χώρους

Τι ζητούν οι εκπρόσωποι των εστιατόρων και της ΓΣΕΒΒΕ και γιατί λένε ότι μόνη λύση είναι το πλήρες άνοιγμα του κλάδου.

Πλήρες άνοιγμα της εστίασης και όχι μόνο στους εξωτερικούς χώρους ζήτησε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ. Ο Γιώργος Καββαθάς, μιλώντας στο Mega, είπε ότι η Εστίαση δεν θα αντέξει εκ νέου το «ακορντεόν» ανοίγματος – κλεισίματος των μαγαζιών.

«Ο κάθε επαγγελματίας αυτή τη χρονιά σηκώνει το δικό του σταυρό. Είναι δύσκολη συγκυρία. Ελπίζω να ξανά μπούμε σε μια κανονικότητα το συντομότερο δυνατόν. Το άνοιγμα των καταστημάτων μόνο στους εξωτερικούς χώρους, θα δημιουργήσει διαφορετικές ταχύτητες στον κλάδο της εστίασης. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που οι επιχειρήσεις τους έχουν μόνο εσωτερικούς χώρους. Πρέπει να βρούμε τρόπο, να λειτουργήσουν και οι επιχειρήσεις σε κλειστούς χώρους, με μηχανικά μέσα» υπογράμμισε.

Επίσης σημείωσε ότι τα μηχανήματα για την αποστείρωση του αέρα, κοστίζουν περί τα 1000 ευρώ, για ένα κατάστημα 100 τετραγωνικά ωφέλιμου χώρου και σκοτώνουν τον κορονοϊό από 50 έως και 90%.

«Καλύτερα να είμαστε ασφαλής και να μη λειτουργήσουμε σε λογική ακορντεόν. Δεν θα αντέξει για 3-4 φορά η οικονομία. Θέλουμε να ανοίξουμε και να παραμείνουμε ανοιχτοί» δήλωσε. Ακόμη έκανε γνωστό ότι ζητήθηκε από την κυβέρνηση να έχουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό οι εργαζόμενοι στον κλάδο της εστίασης. «Η κυβέρνηση το έχει στους στόχους, ελπίζω να προλάβουμε».

«Μετά από πέντε μήνες lockdown, είναι πολύ δύσκολο να επανεκκινήσει η εστίαση. Το 40-50% των επιχειρήσεων έχει μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα. Γι’ αυτό είχαμε ζητήσει πρόγραμμα επιχορηγήσεων» επισήμανε, σχετικά με την επιχορήγηση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις της εστίασης ώστε «να αποκτήσουν ένα κεφάλαιο κίνησης ώστε να ξανά λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις».