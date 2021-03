Πολιτική

Lockdown - Πελώνη: Ελεγχόμενη επανεκκίνηση για λιανεμπόριο και σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένονται οι αποφάσεις της επιτροπής. Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Τα self test και ο εμβολιασμός.

«Tις τελευταίες μέρες υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, η οποία είναι ένα θετικό δείγμα. Το λέω γιατί είχαμε τεράστια πίεση όλες τις τελευταίες μέρες, δηλαδή υπήρχαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας μέχρι και 240 εισαγωγές στην Αττική μέσα σε ένα βράδυ. Το νούμερο αυτό δείχνει σταθερά ότι μειώνεται τις τελευταίες μέρες. Χθες είχαμε 175, προχθές 169 εισαγωγές στην Αττική. Αν συνεχιστεί αυτή η μείωση και τις επόμενες μέρες, θα είναι ένας καλό δείκτης», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη μιλώντας στο OPEN.

Αναφερόμενη στην επανεκκίνηση δραστηριοτήτων και για το αν αυτή θα γίνει στις 5 ή στις 12 Απριλίου, η κ. Πελώνη τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει ήδη παρουσιάσει στην Επιτροπή το πλαίσιο της στρατηγική της για το επόμενο διάστημα, για το πώς θα γίνει ένα ελεγχόμενο άνοιγμα, μία ελεγχόμενη επανεκκίνηση της οικονομίας και της εκπαίδευσης και με το νέο συμπληρωματικό εργαλείο του self test που θα είναι δωρεάν στη διάθεση κάθε Έλληνα στις αρχές Απριλίου». Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι αλλάζει ο καιρός και πολλές δραστηριότητες μπορούν να μεταφερθούν σε εξωτερικούς χώρους, ενώ επανέλαβε ότι στόχος είναι η ελεγχόμενη επανεκκίνηση λιανεμπορίου και σχολείων.

«Η επιτροπή θα συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα, θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση για το πώς μπορεί να γίνει το ελεγχόμενο άνοιγμα», σημείωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Αναφερόμενη στο συμπληρωματικό εργαλείο του self-test, το οποίο θα προστεθεί στους στοχευμένους και τυχαιοποιημένους ελέγχους που γίνονται ήδη και στους εμβολιασμούς που επιταχύνονται και χτίζουν το τείχος ανοσίας, η κ. Πελώνη σημείωσε ότι «θα βοηθήσει στον εντοπισμό των ασυμπτωματικών ασθενών και θα σπάσει την αλυσίδα της διασποράς».

«Η επιτροπή δημόσιας υγείας εισηγήθηκε τα μαζικά self test, η επιτροπή των ειδικών έθεσε τις προδιαγραφές για τα τεστ και είναι θετική στο πλαίσιο της στρατηγικής, που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση. Τα τεστ είναι αξιόπιστα, ακολουθούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που ακολουθούν και τα rapid τεστ. Είναι επίσης σημαντικό ότι μπορεί ο κάθε πολίτης να ελεγχθεί στο σπίτι με οδηγίες που θα παίρνει από το φαρμακείο. Θυμίζω ότι κάθε πολίτης δικαιούται ένα δωρεάν τεστ την εβδομάδα δείχνοντας τον ΑΜΚΑ του» τόνισε η Αριστοτελία Πελώνη.

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής είναι και ο εμβολιασμός, υπογράμμισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι «κάθε εβδομάδα που περνάει έχουμε 200.000 περισσότερους εμβολιασμούς που προστίθενται και χτίζεται σταδιακά το τείχος της ανοσίας. Αυτό θα συνεχιστεί και τον Απρίλιο, θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο περισσότερους εμβολιασμούς. Προχωρούν οι εμβολιασμοί στις ευπαθείς ομάδες αυξημένου κινδύνου, άνοιξε τις προηγούμενες μέρες η διαδικασία για τους Έλληνες ηλικίας 70 έως 74 ετών και σε λίγες μέρες θα ανοίξει και η επόμενη ηλικιακή ομάδα».

«Μέχρι τις αρχές Μαΐου θα έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση οι πολίτες άνω των 60 ετών και όσοι ανήκουν στις πολύ ευπαθείς ομάδες», τόνισε, ενώ εκτίμησε ότι από τον Ιούνιο και μετά θα μπούμε σε φάση εμβολιασμού του μαζικού πληθυσμού με βάση την ηλικία.

«Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει όλους τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και θα συνεχίσει να στηρίζει στοχευμένα όσους πλήττονται» υπογράμμισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, ενώ πρόσθεσε ότι το βλέμμα θα πρέπει να στραφεί και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Θύμισε ήδη τα μέτρα στήριξης ήταν 24 δισ για το 2020 ήδη τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων για το 2021 έχουν φθάσει τα 11,6 δισ.

Αναφερόμενη στα σκληρά περιοριστικά μέτρα, τόνισε, ότι αν δει κανείς τι συμβαίνει και στην Ευρώπη, «σταδιακά τα μέτρα αυτά εξαντλούν την αποτελεσματικότητα τους» και έφερε ως παράδειγμα τη Γερμανία, όπου ανακοινώθηκαν περιοριστικά μέτρα για το Πάσχα και η Γερμανίδα καγκελάριος ζήτησε συγνώμη. Γι' αυτό, πρόσθεσε, πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι, πιο στοχευμένοι, να δοθούν ανάσες ελευθερίας για την καλύτερη εφαρμογή των μέτρων, η κόπωση δεν είναι καλός οδηγός».Για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, η Αριστοτελία Πελώνη τόνισε ότι είναι ακόμα νωρίς, θα κριθεί το επόμενο διάστημα με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Πιθανή επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον εντός του 2021

Για την τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τζο Μπάιντεν, η κυβερνητική εκπρόσωπος μίλησε για «μια πολύ θερμή συζήτηση που έγινε σε εξαιρετικό κλίμα και η οποία αποτυπώνει και το άριστο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται η ελληνοαμερικανικές σχέσεις». «Όπως γνωρίζετε υπήρξε και μία εκδήλωση διαδικτυακή στην οποία μίλησε κύριος Μπάιντεν σε μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Εκεί είπε κάποια πράγματα ο κύριος Μπάιντεν» επεσήμανε. Ερωτηθείσα για ενδεχόμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, η κ. Πελώνη σημείωσε ότι «είναι λογικό μια τέτοια επίσκεψη να λάβει χώρα εντός του 2021, εφόσον το επιτρέψουν οι εξελίξεις της πανδημίας και επειδή έχουμε και το ορόσημο των 200 χρόνων από την ελληνική Επανάσταση».