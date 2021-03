Κοινωνία

Ανήλικοι “διέλυσαν” νηπιαγωγείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ από την δράση των παιδιών. Αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη είναι τώρα οι γονείς τους.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι υπεύθυνοι του νηπιαγωγείου, όταν μπήκαν μέσα στο χώρο και τα βρήκαν όλα άνω κάτω.

Αμέσως ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Εμμανουήλ Παπά, άντρες του οποίου εξιχνίασαν γρήγορα την υπόθεση και υπέδειξαν ως φερόμενους δράστες δύο ανήλικους, 9 και 12 ετών, οι οποίοι μάλιστα φέρονται να ομολόγησαν τις πράξεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι έσπασαν ένα από τα παράθυρα του κτιρίου και μπήκαν μέσα, από όπου άρπαξαν ηλεκτρονικές συσκευές αξίας, ενώ δεν δίστασαν να προκαλέσουν και μεγάλες ζημιές στον χώρο.

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, φωτογραφική μηχανή και κάρτα γραφικών επεστράφησαν στο νηπιαγωγείο, ενώ όσον αφορά τους γονείς των φερόμενων δραστών αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκων.

Πηγή: diktyotv.gr