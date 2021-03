Παράξενα

“Έσπασε” την καραντίνα για να… κλέψει σούπερ - μάρκετ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός από τα άλλα «μπλεξίματα» με την Αστυνομία, βαρύνεται πλέον και με “τσουχτερό” πρόστιμο για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων.

Σε… καραντίνα έπρεπε να είναι μία 32χρονη Αλβανίδα που διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό.

Αντ’ αυτού, παραβίασε τον κατ’ οίκον περιορισμό και πήγε να κλέψει από σούπερ μάρκετ στην Ευκαρπία.

Η 32χρονη συνελήφθη για την κλοπή και εκτός από τις άλλες εκκρεμότητες της με την Αστυνομία και την Δικαιοσύνη, είναι πλέον αντιμέτωπη και με πρόστιμο 5.000 ευρώ για παραβίαση των μέτρων που έχουν οριστεί για τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού, καθώς κατά τον σχηματισμό δικογραφίας διαπιστώθηκε η παραβίαση του κατ’ οίκον περιορισμού.