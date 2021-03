Οικονομία

Σταϊκούρας για ιδιοκτήτες ακινήτων: Διπλή αποζημίωση τον Απρίλιο

Τι είπε ο Υπ. Οικονομικών για τα μέτρα στήριξης το 2021, τα ταμειακά διαθέσιμα και τις φοροελαφρύνσεις το 2022.

Θα ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ τα μέτρα στήριξης το 2021, ποσό διπλάσιο από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, λέει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής, ενώ προαναγγέλλει και νέα μέτρα σημειώνοντας: «Είμαστε απολύτως έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε όλα τα σενάρια για τον μήνα Απρίλιο, ακόμα και στο δυσμενέστερο».

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει ότι η χώρα έχει ταμειακά διαθέσιμα 30 δισ. ευρώ κάνοντας λόγο για «επίπεδα αρκετά ασφαλή», ενώ έχει δανειστεί 22 δισ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια. «Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και συνετοί» τονίζει.

Αν και σημειώνει ότι «υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και δυναμική στις εξελίξεις» αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι φοροελαφρύνσεις το 2022 και μιλάει για προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και αντίστοιχη εναρμόνιση του ΕΝΦΙΑ, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί όλη αυτή την περίοδο στην ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, σημειώνει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ότι δρομολογείται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η καταβολή διπλής αποζημίωσης τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο, στο τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του Απριλίου.