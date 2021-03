Αθλητικά

Η γυναίκα διαιτητής που... έριξε ακόμη ένα “κάστρο” (εικόνες)

Συνεχίζει να γράφει ... Ιστορία η Γαλλίδα ρέφερι.

Η Στέφανι Φραπάρ θα μείνει στην Ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ως η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε αναμέτρηση για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου ανδρών.

Η Γαλλίδα ρέφερι «σφύριξε» στην νίκη της Ολλανδίας με 2-0 επί της Λετονίας για την 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2022 και μάλιστα είχε πολύ καλή απόδοση.

Τον περασμένο Δεκέμβριο η Φραπάρ έγινε η πρώτη γυναίκα που «έπαιξε» σε αγώνα ανδρών του Champions League και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση Γιουβέντους-Ντιναμό Κιέβου (3-0).

Η Φραπάρ, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό, όταν το 2019 διηύθυνε τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, ανάμεσα στην Λίβερπουλ και την Τσέλσι (κ.α. 1-1, παρ. 2-2, πεν. 5-4), ενώ την ίδια χρονιά «σφύριξε» και στον τελικό του Μουντιάλ γυναικών ΗΠΑ-Ολλανδία (2-0).