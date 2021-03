Κοινωνία

Βρέθηκε νεκρός στο αμάξι του (εικόνες)

Ενφανή τα ίχνη απο χτυπήματα στην σορό του άτυχου άνδρα. Νωρίτερα, σε άλλη περιοχή, άνδρας κατήγγειλε ότι του έστησαν ενέδρα και τον χτύπησαν μέσα στο αυτοκίνητο του.

Ένας 36χρονος Παλαιστίνιος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής, πίσω από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο άτυχος άντρας ήταν πεσμένος στο δρόμο δίπλα στο αυτοκίνητό του. Έφερε εκδορές και μώλωπες στο πρόσωπο. Η πίσω αριστερή πόρτα του οχήματος ήταν ανοιχτή. Στο εσωτερικό και στην εξωτερική επιφάνεια του αυτοκινήτου υπήρχαν ίχνη αίματος.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί εξέτασαν εξονυχιστικά τη σορό και το όχημα.

Φως στα ακριβή αιτία θανάτου του Παλαιστίνιου θα ρίξει η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Χαριλάου: Του έστησαν ενέδρα και τον χτύπησαν μέσα στο αμάξι του

Εν τω μεταξύ, εφιαλτικές στιγμές κατήγγειλε ότι βίωσε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου ένας 35χρονος στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαριλάου.

Όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές Αρχές, ενώ βρισκόταν μέσα στο αμάξι του με άλλα δύο άτομα, άγνωστοι τον πλησίασαν και τον τραυμάτισαν ελαφρά.

Στη συνέχεια οι δράστες χτύπησαν, όπως ο ίδιος κατήγγειλε, το αμάξι του με ξύλινο αντικείμενο και τράπηκαν σε φυγή.

Η υπόθεση ερευνάται από τις Αστυνομικές Αρχές.

Πηγή: thestival.gr