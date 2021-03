Κόσμος

Sunday Times: Σενάρια για διακοπές στο εξωτερικό από τον Αύγουστο για τους Βρετανούς

Τι αποκαλύπτει το δημοσίευμα που επικαλείται ανώτερες πηγές στην Κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.

Οι ελεύθερες διακοπές στο εξωτερικό για τους Βρετανούς είναι «απίθανο» να επιτραπούν έως τον Αύγουστο, αναφέρει δημοσίευμα των Sunday Times που επικαλείται ανώτερες πηγές στην Κυβέρνηση Τζόνσον.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Ισραήλ, το οποίο ως χώρα με προχωρημένο πρόγραμμα εμβολιασμού «θα είναι ένα από τα λίγα μέρη που οι Βρετανοί θα μπορούσαν να ταξιδέψουν εύκολα αυτό το καλοκαίρι».

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχει δηλώσει ότι η νωρίτερη πιθανή ημερομηνία κατά την οποία θα επιτραπούν τα διεθνή ταξίδια αναψυχής είναι η 17η Μαΐου, με την Ομάδα Εργασίας που έχει καταρτιστεί για να μελετήσει το θέμα να υποβάλει τις συστάσεις της τις επόμενες εβδομάδες.

Από την Δευτέρα, 29 Μαρτίου, μάλιστα, όποιος επιχειρήσει να κάνει διακοπές στο εξωτερικό θα αντιμετωπίζει πρόστιμο 5.000 λιρών, μέτρο που έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το sigmalive.com «πληροφορημένη πηγή» της βρετανικής εφημερίδας σχολιάζει ότι η 17η Μαΐου μοιάζει πλέον «πολύ αισιόδοξο σενάριο» και συμπληρώνει ότι «ο Αύγουστος μοιάζει το πιθανότερο αυτή τη στιγμή».

Σημειώνεται πως όταν αρθεί η απαγόρευση ταξιδιών αναψυχής στο εξωτερικό και πάλι οι Βρετανοί θα μπορούν να ταξιδεύουν απρόσκοπτα μόνο προς χώρες με καλά ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού τους και εφόσον δεν υπάρχει διασπορά επικίνδυνων μεταλλάξεων του κορωνοϊού.

Κυβερνητικός αξιωματούχος με γνώση των συζητήσεων μεταξύ του βρετανικού Υπουργείου Τουρισμού και της ταξιδιωτικής βιομηχανίας αναφέρει στους Sunday Times ότι θα δημιουργηθεί ένα σύστημα ταξιδιωτικών διαδρόμων προς χώρες που θα συμπεριληφθούν στην «πράσινη» λίστα με καλά ποσοστά εμβολιασμού. «Ισραήλ, ερχόμαστε!» λέει χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με ένα από τα υπό εξέταση σχέδια, οι αφίξεις στη Βρετανία από τις «πράσινες» χώρες θα έχουν ως μόνη υποχρέωση να υποβάλλονται σε ένα γρήγορο τεστ πλευρικής ροής με την είσοδό τους στη χώρα, με το αποτέλεσμα να επιστρέφει σε 15 λεπτά.

Οι αφίξεις από τις «πορτοκαλί» χώρες θα πρέπει να επιδεικνύουν αρνητικό μοριακό τεστ πριν από την αναχώρηση, θα υπόκεινται σε κάποια μορφή καραντίνας και θα κάνουν και το γρήγορο τεστ, ενώ οι αφίξεις από τις «κόκκινες» χώρες όπως και τώρα θα πρέπει να μένουν σε καραντίνα σε ξενοδοχείο.

Σε συνέντευξή του το πρωί στο Sky News ο Υπουργός Πολιτισμού Όλιβερ Ντάουντεν παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν προκλήσεις σχετικά με τα διεθνή ταξίδια», σημειώνοντας ότι στο παρελθόν η έξαρση κρουσμάτων στην Ευρώπη έχει μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που τόνισε το Σάββατο και ο Μπόρις Τζόνσον.