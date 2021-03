Υγεία - Περιβάλλον

Αρθροσκόπηση: Μια ελάχιστα επεμβατική λύση στις Ορθοπαιδικές Παθήσεις

Γράφει ο Γρηγόριος Π. Αβραμίδης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επιμελητής Γ' Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Τί είναι η Αρθροσκόπηση;

Η αρθροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που χρησιμοποιούν εξειδικευμένοι Ορθοπαιδικοί, η οποία έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Πραγματοποιείται με πολύ μικρές τομές στο δέρμα, μεγέθους λίγων χιλιοστών, όπου μέσω αυτών τοποθετούνται η αρθροσκοπική κάμερα καθώς και τα ειδικά αρθροσκοπικά εργαλεία.

Η αρθροσκόπηση λειτουργεί τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά. Έχει τη μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, καθώς μπορούμε να δούμε άμεσα και σε μεγέθυνση όλα τα ανατομικά στοιχεία μιας άρθρωσης. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζουμε το σύνολο των προβλημάτων και παρεμβαίνουμε θεραπευτικά ώστε να λύσουμε το πρόβλημα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκοπικής χειρουργικής;

Επειδή το αρθροσκόπιο και τα αρθροσκοπικά εργαλεία είναι ιδιαίτερα λεπτά, πραγματοποιούμε πολύ μικρές τομές στο δέρμα και τραυματίζουμε ελάχιστα τους μυς και τους γύρω ιστούς, σε σχέση με τις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο ασθενής δεν χρειάζεται να μείνει στο νοσοκομείο πάνω από 6-8 ώρες και στη συνέχεια μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι σημαντικά μειωμένος και η αποκατάσταση είναι ταχεία με τον ασθενή να επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητα και σταδιακά στην αθλητική του δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και οι ασθενείς θεραπεύονται με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση, χωρίς να επηρεάζουμε σημαντικά τη ζωή και τη λειτουργικότητά τους.

Σε ποιες παθήσεις του ώμου γίνεται αρθροσκόπηση;

Συγκεκριμένα στην άρθρωση του ώμου ένας μεγάλος αριθμός παθήσεων αντιμετωπίζονται αποκλειστικά αρθροσκοπικά. Το εξάρθρημα του ώμου, η ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου, η συμφυτική θυλακίτιδα ή αλλιώς παγωμένος ώμος καθώς και η ασβεστοποιός τενοντίδα αποτελούν τις συνηθέστερες παθήσεις που θεραπεύουμε με αρθροσκόπηση.

Σε ποιες παθήσεις του γόνατος γίνεται αρθροσκόπηση;

Γύρω από την άρθρωση του γόνατος υπάρχουν ανάλογες παθήσεις, οι οποίες μπορούν να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν αρθροσκοπικά. Οι πιο συνηθισμένες από αυτές είναι: η ρήξη του προσθίου και οπισθίου χιαστού συνδέσμου, η ρήξη του μηνίσκου και οι χόνδρινες βλάβες της επιγονατίδας και του μηρού.

Σε ποιες άλλες αρθρώσεις γίνεται αρθροσκόπηση;

Εκτός από τον ώμο και το γόνατο υπάρχουν και άλλες αρθρώσεις που μπορούμε να παρέμβουμε αρθροσκοπικά. Συγκεκριμένα αυτές είναι: η άρθρωση του αγκώνα, του καρπού, του ισχίου και της ποδοκνημικής, όπου η αρθροσκοπική χειρουργική αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και το μέλλον της ανήκει.

