Υγεία - Περιβάλλον

Ιατρείο Πόνου: Εξατομικευμένη αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει η Ελένη-Χριστίνα Ησαΐα, Αναισθησιολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου ΥΓΕΙΑ.

Ο πόνος είναι μία δυσάρεστη υποκειμενική εμπειρία με αντικειμενικές συνέπειες στην καθημερινότητα, την κοινωνική ζωή, την εργασία και την ψυχοσύνθεση του ατόμου.

Σε ποιες περιπτώσεις να αναζητήσετε τη βοήθεια του ειδικού;

Περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από χρόνιο πόνο. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών ταλαιπωρείται από διαταραχές ύπνου και έλλειψη συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ως αποτέλεσμα είναι λιγότερο αποδοτικοί με μειωμένα επίπεδα ενέργειας, αναλαμβάνουν λιγότερη δράση και σταδιακά απομονώνονται από τις χαρές της ζωής. Εάν ο πόνος αποτελεί δεδομένο στην καθημερινότητα σας και ταυτιστήκατε με κάποιες από τις προηγούμενες παραμέτρους τότε η επίσκεψη στο Ιατρείο Πόνου ενδεχομένως να είναι η λύση που αναζητάτε.

Εξειδικευμένη αντιμετώπιση του πόνου

Το Ιατρείο Πόνου συνιστά την εξέλιξη της Ιατρικής επιστήμης στην εξειδικευμένη αντιμετώπιση του άλγους από κατάλληλα εκπαιδευμένους ιατρούς στα χρόνια και οξέα σύνδρομα πόνου, πόνο σχετιζόμενο με νεοπλασματικές νόσους, πόνο μετά από τραυματισμό ή χειρουργικές επεμβάσεις. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε κάποιες παθήσεις που μπορούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Ιατρείο Πόνου όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, αυχενικό σύνδρομο, χρόνια κεφαλαλγία, μεθερπητική νευραλγία, νευροπάθεια, νευραλγία τριδύμου, καρκινικός πόνος, οστεοαρθρίτιδα, ινομυαλγία κ.ά.

Σωστή αξιολόγηση των ασθενών

Καθώς η επιστήμη εξελίσσεται και μαθαίνει περισσότερα για τις επιπλοκές και τις επιπτώσεις του άλγους στο σύνολο της ζωής των ασθενών, είναι επιτακτική η ανάγκη για ιατρούς με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για τη θεραπεία αυτών των καταστάσεων. Η σε βάθος γνώση της φυσιολογίας του πόνου σε συνδυασμό με την σωστή αξιολόγηση των ασθενών, ακόμα και με σύνθετα σύνδρομα άλγους, μαζί με την ικανότητα για επιλογή κατάλληλης παρεμβατικής ή φαρμακευτικής θεραπείας, είναι το αποτέλεσμα της πολυσύνθετης συνολικής προσέγγισης στη διαχείριση του πόνου που λαμβάνει ο ασθενής στο Ιατρείο Πόνου. Η ομάδα που πλαισιώνει το Ιατρείο Πόνου είναι διεπιστημονική με κύριο στόχο την ανακούφιση του ασθενή από το άλγος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης του πόνου

Το Ιατρείο Πόνου χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών προσεγγίσεων εξατομικευμένα για κάθε άτομο, σχεδιάζοντας ένα θεραπευτικό πλάνο προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες.

Υπάρχουν ειδικά αναλγητικά φάρμακα, εξειδικευμένες τεχνικές για νευρικούς αποκλεισμούς άλλα και νέες τεχνολογίες όπως οι ραδιοσυχνότητες που αξιοποιούνται ανάλογα, για να προσφέρουν στον ασθενή ασφάλεια και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα αξιολογούνται και προτείνονται συμπληρωματικές θεραπείες όπως βελονισμός, γνωστικές συμπεριφορικές προσεγγίσεις, διαλογισμός, που συμφώνα με επιστημονικά δεδομένα συμμετέχουν στην περαιτέρω βελτίωση του άλγους. Ο ειδικός ιατρός μπορεί να συντονίσει την πολυπαραγοντική περίθαλψη που χρειάζονται κάποιοι ασθενείς όπως ψυχολογική θεραπεία, προγράμματα αποκατάστασης, φυσικοθεραπεία επιτυγχάνοντας στο τέλος ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του πόνου.

Ολιστική φροντίδα

Στο πλαίσιο μιας συνολικής φροντίδας οι ασθενείς εκπαιδεύονται στην αυτό-διαχείριση του άλγους, κατανοούν καλύτερα τη φύση του προβλήματός τους, ενσωματώνουν αλλαγές στην καθημερινότητα τους όπως καλύτερες διατροφικές συνήθειες, έλεγχος βάρους, διακοπή καπνίσματος υπό την καθοδήγηση της ιατρικής ομάδας και μαθαίνουν να επικοινωνούν σωστά αυτό που τους συμβαίνει ώστε να λάβουν την καλύτερη δυνατή βοήθεια και να επανακτήσουν αυτό που ο πόνος τους στερεί, τον έλεγχο της ζωής τους, με την κατάλληλη υποστήριξη και τα εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα.

*Άρθρο της Ελένης-Χριστίνας Ησαΐα, Αναισθησιολόγου, Υπεύθυνης Ιατρείου Πόνου ΥΓΕΙΑ.