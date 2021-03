Κόσμος

Διώρυγα του Σουέζ: Εντολή Αλ Σίσι για ξεφόρτωμα του πλοίου

Εκατοντάδες πλοία εγκλωβισμένα στο σημείο. Πόσα από αυτά είναι ελληνικά. Νέο μήνυμα Πλακιωτάκη στην Αίγυπτο, πριν την ύστατη προσπάθεια του Καΐρου.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου 'Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι διέταξε να ξεκινήσουν προετοιμασίες για την ελάφρυνση του φορτίου του γιγαντιαίου φορτηγού πλοίου Ever Given, το οποίο έχει προσαράξει στη Διώρυγα του Σουέζ, σε περίπτωση που αποτύχουν οι προσπάθειες αποκόλλησής του, όπως δήλωσε σήμερα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ο πρόεδρος της Αρχής Διώρυγας του Σουέζ Οσάμα Ραμπία.

Όπως αναφέρει και η «Αλ Αχράμ» και τονίζουν οι ειδικοί, η εκφόρτωση του πλοίου είναι η τρίτη αλλά δυσκολότερη επιλογή, με άλλα λόγια το πιο κακό σενάριο για την αποκόλλησή του, διότι θα απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο.

Η πρώτη επιλογή που ακολουθείται μέχρι τώρα είναι η μετακίνηση του πλοίου και από τις δύο πλευρές του με ρυμουλκά, ενώ η δεύτερη είναι το σκάψιμο και η αφαίρεση άμμου στο σημείο αυτό που έχει προσαράξει το πλοίο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αρχής Διώρυγας του Σουέζ, ο αιγύπτιος πρόεδρος κάλεσε να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την τρίτη επιλογή της εκφόρτωσης φορτίου του πλοίου για να επιτευχθεί η αποκόλλησή του, σε περίπτωση που αποτύχουν οι δύο πρώτες δύο επιλογές.

Πλακιωτάκης: Έτοιμη να βοηθήσει η Ελλάδα – 16 ελληνικά πλοία εγκλωβισμένα

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών προσέφερε από την πρώτη στιγμή βοήθεια στη φίλη χώρα Αίγυπτο και σε συνεργασία με την Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, όπως δήλωσε ο υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης αναφερόμενος στην προσπάθεια αποκόλλησης του προσαραγμένου πλοίου Ever Given στη Διώρυγα του Σουέζ.

Θέλαμε να τονίσουμε με αυτό τον τρόπο ότι είμαστε διαθέσιμοι και έτοιμοι να προσφέρουμε βοήθεια και σε επίπεδο ρυμούλκησης αλλά και βυθοκόρησης, σημείωσε ο κ. Πλακιωτάκης κάνοντας λόγο για «τεράστιο πρόβλημα». «Πάνω από 10% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη και με μέσα και προσωπικό να προσφέρει τη βοήθειά της, ενώ δυστυχώς έχουμε 16 ελληνικά πλοία που περιμένουν να διέλθουν της διώρυγας. Πιστεύουμε σύντομα να καταστεί δυνατή η ασφαλή διέλευση από τη διώρυγα» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.