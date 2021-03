Οικονομία

Πρόγραμμα "Εξοικονομώ" για το νερό

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την εξοικονόμηση νερού από τους καταναλωτές ανήγγειλε ο Κώστας Σκρέκας. Τι περιλαμβάνει.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την εξοικονόμηση νερού από τους καταναλωτές ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας χθες στην ετήσια γενική συνέλευση του δικτύου πόλεων με λίμνες με θέμα «Προσαρμογή σ' έναν κόσμο που αλλάζει».

Το Δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν 42 Δήμοι από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει βασικό στόχο την προώθηση πολιτικών ποιοτικής και ποσοτικής προστασίας του υδατικού στοιχείου των λιμνών, ποταμών και λιμνοθαλασσών, οι οποίες συνάδουν με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σκρέκας, ο στρατηγικός σχεδιασμός του υπουργείου βασίζεται σε τρεις άξονες που είναι: η εξοικονόμηση νερού, ο περιορισμός των διαρροών στο δίκτυο τόσο του πόσιμου όσο και του αρδευτικού νερού και η επαναχρησιμοποίηση του νερού. Παράλληλα προωθούνται για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης προγράμματα για την ορθή χρήση του νερού ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται δράσεις για την εξοικονόμηση νερού από τους καταναλωτές καθώς και για την χρηματοδότηση υποδομών διαχείρισης λημμάτων σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων.

Επίσης έχει προταθεί πρόγραμμα για τη δημιουργία δικτύου παρακολούθησης τόσο των επιφανειακών, όσο και των υπόγειων υδάτων με τη δημιουργία 1800 σημείων δειγματοληψίας ποιοτικής και ποσοτικής σε ποταμούς, λίμνες και υπόγεια ύδατα. Ο υπουργός σημείωσε πως η σημερινή εικόνα δεν είναι ικανοποιητική καθώς η κατά κεφαλήν κατανάλωση νερού στη χώρα μας είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη και μιάμιση φορά πάνω από την αντίστοιχη στην Ισπανία. Πρόσθεσε δε ότι έχουμε ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ, το γεγονός ότι το 65 % του νερού προέρχεται από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, με αποτέλεσμα να προκαλείται το φαινόμενο της υφαλμύρωσης όπως συμβαίνει για παράδειγμα στη Λάρισα, σε γεωτρήσεις σε βαθύ 400 - 500 μέτρων σε απόσταση 80 έως 100 χιλιομέτρων από την ακτή.

Ο πρόεδρος του δικτύου, δήμαρχος Δωρίδος Γιώργος Καπεντζώνης υπογράμμισε ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο που δημιουργεί νέα δεδομένα για την πολιτική προστασία και ανάγκη για νέο στρατηγικό σχεδιασμό. Αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα από την περιοχή του, την τεχνητή λίμνη του Μόρνου, που καλύπτει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες ύδρευσης της Αττικής, ο κ. Καπεντζώνης έθεσε το θέμα της αναπλήρωσης του νερού, όταν φεύγει από το φυσικό του χώρο για άλλες περιοχές, χρήσεις και ανάγκες, αφήνοντας ισχυρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Ένα ακόμη σημείο στο οποίο εστίασε ο πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με λίμνες ήταν η χωροθέτηση της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, για την οποία ζήτησε να υπάρξει σαφές χωροταξικό πλαίσιο καθώς και να τεθούν οι κανόνες (νομοθετικοί και τεχνικοί) για την ισόρροπη ανάπτυξη τους χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στις περιοχές που τοποθετούνται και την ζωή των δημοτών.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε την ανάγκη να απομακρυνθούμε από στρατηγικές από πρακτικές του παρελθόντος όπως η αποξήρανση λιμνών και το μπάζωμα των ποταμών και να προχωρήσουμε στην εκμετάλλευση των επιφανειακών υδάτων για ύδρευση των πόλεων. Αποκάλυψε επίσης πως στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Ε65 δημιουργήθηκε τυχαία μια καινούργια τεχνητή λίμνη δίπλα στον Πηνειό, στην οποία ήδη έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 70 είδη πουλιών.

Η πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου ανήγγειλε ότι η υποεπιτροπή υδάτινων πόρων της Βουλής θα αφιερώσει μεγάλο τμήμα της δραστηριότητας της το επόμενο διάστημα στον επαναπλημμυρισμό των λιμνών.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Κόκκαλης ανέφερε ότι σε περίπτωση κλιματικής αδράνειας στα 300 χρόνια από το 1821 θα έχουμε παραδώσει μια έρημη, υφάλμυρη χώρα που δεν θα είναι βιώσιμη.

Τέλος ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Στάθης Σταθόπουλος ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί νέο πρόγραμμα προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές και θα ακολουθήσει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους δράση για τις Ενεργειακές Κοινότητες.