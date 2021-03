Κόσμος

“Πλημμύρισε” ξένους τουρίστες η Βαρκελώνη (εικόνες)

Την Ισπανία άρχισαν να επισκέπτονται οι πρώτοι Ευρωπαίοι τουρίστες.

Αξιοπρόσεκτη είναι η παρουσία τουριστών στην Ισπανία, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Πολίτες από διάφορες χώρες της Ευρώπης φτάνουν για μια «ανάσα» στην Ισπανία, φέρνοντας μαζί τους κι ένα αρνητικό μοριακό τεστ για τον κορονοϊό.

Τουρίστες υπάρχουν τόσο στη Μαδρίτη, όσο και στη Βαρκελώνη, με την πρωτεύουσα της Καταλονίας να έχει «πλημμυρίσει» με Γάλλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Πορτογαλία έχει κλείσει τα σύνορά της με την Ισπανία.

Και στην Ισπανία, η πανδημία έχει προκαλέσει σοβαρότατο πλήγμα στην οικονομία του Τουρισμού.

Στη Βαρκελώνη έγινε χθες και η πρώτη covid-free συναυλία της χώρας, στην οποία συμμετείχαν 5000 άτομα, που είχαν υποβληθεί σε τεστ και φορώντας μάσκες.