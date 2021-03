Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Στο «κόκκινο» παραμένουν πολλές περιοχές. Δείτε που και πόσοι νέοι φορείς του ιού εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ

Ακόμα μία μέρα με δεκάδες απώλειες στη χώρα μας λόγω της πανδημίας, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Το απόγευμα της Κυριακής, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1449 νέα κρούσματα.

Αναλυτικά τα κρούσματα όπως διαγνώστηκαν ανά περιφέρεια:

101 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής

122 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

72 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

27 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

161 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

67 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

54 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς

3 κρούσματα στην Π.Ε.Νήσων

230 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

8 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

12 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

11 κρούσματα στην Π.Ε Αρκαδίας

1 κρούσμα στην Π.Ε Αρτας

54 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

13 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

11 κρούσματα στην Π.Ε Γρεβενών

4 κρούσματα στην Π.Ε Δράμας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

16 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

4 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου

20 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

12 κρούσματα στην Π.Ε Ημαθίας

15 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου

4 κρούσματα στην Π.Ε.Θεσπρωτίας

30 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

9 κρούσματα στην Π.Ε Καβάλας

6 κρούσματα στην Π.Ε Καλύμνου

16 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καρπάθου

7 κρούσματα στην Π.Ε Καστοριάς

4 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

4 κρούσματα στην Π.Ε Κεφαλληνίας

20 κρούσματα στην Π.Ε Κιλκίς

36 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης

20 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

89 κρούσματα στην Π.Ε Λάρισας

1 κρούσμα στην Π.Ε Λασιθίου

3 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

3 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λήμνου

17 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

14 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

8 κρούσματα στην Π.Ε Ροδόπης

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

15 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

3 κρούσματα στην Π.Ε. Σποράδων

3 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

12 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Φλώρινας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Φωκίδας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

11 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

3 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

4 κρούσμα στο Αγιο Ορος

22 κρούσματα υπό διερεύνηση.