Κόσμος

Φονική σύγκρουση πλοίων στην Κίνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγνοούμενοι παραμένουν οι ναύτες που επέβαιναν στο ένα πλοίο. Εικόνες από την επιχείρηση.

Ένας ναύτης ανασύρθηκε νεκρός και πέντε ακόμα αγνοούνται μετά από σύγκρουση πλοίων κοντά σε νησί, στην ανατολική Κίνα.

Το ατύχημα συνέβη όταν ένα κάτω από άγνωστες συνθήκες, πλοίο συγκρούστηκε με πλοίο που μετέφερε εμπορεύματα.

Ένας από τους επτά επιβαίνοντες στο εμπορικό πλοίο διασώθηκε, ενώ οι υπόλοιποι έπεσαν στη θάλασσα.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση και ένα άτομο διασώθηκε, ενώ ένα άλλο εντοπίστηκε νεκρό, με τους πέντε να αγνοούνται.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή.