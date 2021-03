Οικονομία

ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Απριλίου και επιδόματα

Αναλυτικά οι πληρωμές που θα γίνουν έως τις 2 Απριλίου σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους.

Την καταβολή των συντάξεων Απριλίου για τους μη μισθωτούς συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ και τους συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και την καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ την τελευταία ημέρα του Μαρτίου, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ, για την εβδομάδα 29 Μαρτίου-2 Απριλίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 29 Μαρτίου-2 Απριλίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές:

- Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου, θα καταβληθεί ποσό 479,5 εκατ. ευρώ για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Απριλίου 875.692 δικαιούχων μη μισθωτών. Πρόκειται για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

- Την Τρίτη 30 Μαρτίου, θα καταβληθεί ποσό 543,7 εκατ. ευρώ για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Απριλίου 913.208 συνταξιούχων του Δημοσίου και των τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

- Επιπροσθέτως, το χρονικό διάστημα 29 Μαρτίου-2 Απριλίου, θα καταβληθούν 12,1 εκατ. ευρώ σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

- 370.000 ευρώ θα δοθούν σε 520 δικαιούχους για την καταβολή εξωιδρυματικού επιδόματος και επιδόματος καταβολής του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ.

- Τέλος, 4.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 18 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν κατά την περίοδο 29 Μαρτίου-2 Απριλίου οι εξής καταβολές:

- 45 εκατ. ευρώ σε 39.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 20 εκατ. ευρώ σε 50.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 7 εκατ. ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 7 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (καταβολή εισφορών σε φορείς).

3. Τέλος, από τον ΟΠΕΚΑ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό, στις 31 Μαρτίου 2021, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

- 127.472.554 ευρώ σε 627.113 δικαιούχους για επίδομα παιδιού.

- 71.474.838 ευρώ σε 169.720 δικαιούχους για προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα.

- 58.647.141 ευρώ σε 269.948 δικαιούχους για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

- 33.129.397 ευρώ σε 271.644 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

- 12.596.000 ευρώ σε 12.529 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

- 11.706.440 ευρώ σε 35.203 δικαιούχους για επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, εκ των οποίων τα 4.028.720 ευρώ αφορούν στην καταβολή επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε 14.821 δικαιούχους.

- 225.424 ευρώ σε 903 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.

- 238.506 ευρώ σε 6.777 δικαιούχους για επίδομα ομογενών προσφύγων.

- 109.316 ευρώ σε 138 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

- 94.800 ευρώ σε 191 δικαιούχους για επίδομα ορεινών περιοχών.

- 23.703.293 ευρώ σε 113.083 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ, (λόγω Covid-19).

- 267.897 ευρώ σε 3.483 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια για την προστασία της πρώτης κατοικίας στο πλαίσιο του άρθρου 76 του ν. 4605/2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την εν λόγω περίοδο, δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.