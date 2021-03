Κοινωνία

Παίδων “Αγία Σοφία”: Η γυναίκα που αποκάλυψε τον τραυματιοφορέα αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πώς βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τον συνάδελφό της και τι ακολουθεί της καταγγελίας.

Της Κέλλυ Χεινοπώρου

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για βαρύτατα αδικήματα προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών για τον τραυματιοφορέα του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, που κατηγορείται από γιατρούς για σεξουαλική κακοποίηση δυο παιδιών ασθενών κατά την ώρα της αναισθησίας τους, τον περασμένο Ιανουάριο. Μια από τις εργαζόμενες που τον κατήγγειλαν μίλησε στον ΑΝΤ1.

Για τρία βαρύτατα κακουργήματα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τραυματιοφορέα του νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ο οποίος στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, είχε κατηγορηθεί από γιατρούς του νοσοκομείου ότι ασέλγησε σε βάρος δυο κοριτσιών – 6 και 8 ετών – την ώρα που βρίσκονταν σε κατάσταση αναισθησίας για την διεξαγωγή ειδικής εξέτασης. Η εργαζόμενη του νοσοκομείου που κατήγγειλε τον 55χρονο, μίλησε στον ΑΝΤ1 υπό τον όρο της ανωνυμίας

«Είναι πολύ δυστυχής συγκυρία για όλους μας. Εγώ είμαι η δεύτερη εργαζόμενη που το είδε όλο αυτό. Όταν βλέπεις να συμβαίνει κάτι τέτοιο με έναν συνάδελφό σου, δεν μπορείς να το πιστέψεις», δήλωσε η καταγγέλλουσα.

Η εργαζόμενη γνώριζε τον 55χρονο εδώ και χρόνια. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, θα πει σήμερα, έτσι λοιπόν όταν συνάδελφοί του τον εντόπισαν την πρώτη φορά να έχει ύποπτη συμπεριφορά, αποφάσισαν να παρατηρήσουν τις κινήσεις του για να επαληθεύσουν την οποιαδήποτε καταγγελία πριν προβούν σε γραπτή αναφορά στην διοίκηση.

«Τα δυο περιστατικά με τα δυο κοριτσάκια έγιναν την ίδια ημέρα. Συνάδελφος που ήταν εκεί το επαλήθευσε, καθώς θυμήθηκε ένα περιστατικό που είχε δει πριν από δυο μήνες αλλά δεν το είχε αναφέρει γιατί δεν πίστεψε ότι ήταν κάτι τέτοιο. Πίστευε πως ήταν κάτι τυχαίο. Όταν στεναχωριόμαστε για την δυσφήμιση του νοσοκομείου γιατί η θεραπευτική σχέση γονέα, παιδιού και θεραπευτή πληγώνεται από τέτοια περιστατικά»

Ο τραυματιοφορέας συνελήφθη μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του και έχει παραπεμφθεί να απολογηθεί για τα αδικήματα της αποπλάνησης ανηλίκου κατά συρροή, της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου κατά συρροή και της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη. Ενώ, βαρύνεται και με το πλημμέλημα της παράβασης του νόμου περί όπλων.

«Τα έχει και αυτός χαμένα. Για τέτοιο πράγμα δεν είχε ξαναδώσει ποτέ δικαιώματα. Όσοι, τόσα χρόνια, είχαν συνεργαστεί μαζί του, δεν είχαν ποτέ τέτοια ένδειξη. Δεν είχε δώσει αφορμές. Όμως, κάτι τόσο σοβαρό, δεν θα το «κουκουλώναμε», σημείωσε η καταγγέλλουσα και πρόσθεσε πως «δεν θα μπορούσε κανένας από εμάς που το είδε, να έλεγε ‘έλα μωρέ’. Δεν υπήρχε περίπτωση συγκάλυψης. Για εμένα δεν είναι εύκολο να είμαι «η καταγγέλλουσα», αλλά αυτό ήταν σωστό να κάνω»

«Τέτοια άτομα που θίγουν την τιμή και την υπόληψή μας, σε εμάς που επί ένα χρόνο τώρα δίνουμε μάχη να καταπολεμήσουμε την πανδημία, δεν χρειάζονται ανάμεσά μας. Θα πρέπει να διαλευκανθεί η υπόθεση και να αποδοθούν οι ευθύνες και μάλιστα να είναι βαρύτατες, εάν αποδειχθούν», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο 55χρονος τραυματιοφορέας – ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται τις κατηγορίες - έχει απομακρυνθεί από το νοσοκομείο και έχει παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο της υγειονομικής περιφέρειας. Μετά την άσκηση της δίωξης σε βάρος του, οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.