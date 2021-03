Κοινωνία

Lockdown: “Πλημμύρισαν” από κόσμο οι παραλίες και οι δρόμοι της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αθηναίοι με σύμμαχο τον καλό καιρό και κωδικό "6" βγήκαν από τα σπίτια τους, αναζητώντας μια αλλαγή από την μουντή καθημερινότητα του lockdown.

Οι Αθηναίοι εκμεταλλευόμενοι τον ανοιξιάτικο καιρό και την αλλαγή της ώρας βγήκαν από τα σπίτια τους για να απολαύσουν την κυριακάτικη βόλτα τους στον ήλιο.

Μικροί και μεγάλοι φορώντας μάσκες και τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας "ξεχύθηκαν" στους δρόμους για να περπατήσουν αλλά και να παίξουν.

Το κέντρο της Αθήνας, αλλά και παραλιακά σημεία, όπως ο Φλοίσβος και η Γλυφάδα γέμισαν κόσμο.

Μάλιστα κάποιοι "θαρραλέοι" δεν δίστασαν να φορέσουν το μαγιό τους και να βουτήξουν στην θάλασσα.

\