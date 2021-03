Πολιτική

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο - Η ατζέντα

Ποια είναι τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού.

Με πλούσια ατζέντα συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο και στο επίκεντρο θα βρεθούν η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο, καθώς και η υπαγωγή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Ειδικότερα, στις 12:00 θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

- Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης για την υποβολή του στους ευρωπαϊκούς θεσμούς

- Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο

- Eισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

- Εισήγηση από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την κρατική αρωγή

- Εισήγηση από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής παρακολούθησης αξιοποίησης λιμένων

- Εισήγηση από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τον συντονισμό της ανάδειξης και αξιοποίησης του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοϊου

- Εισήγηση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια

- Εισήγηση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή σχετικά με την υπαγωγή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

- Εισήγηση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή σχετικά με την επιλογή και διορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.