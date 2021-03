Κοινωνία

Ο Γιώργος Παπαδάκης για την άρση των μέτρων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την προσμονή και την αγωνία των πολιτών μπροστά στο προσδοκώμενο άνοιγμα των δραστηριοτήτων, μίλησε ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος, Γιώργος Παπαδάκης.