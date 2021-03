Υγεία - Περιβάλλον

Επίσκεψη Κικίλια στην εφημερία του Τζάνειου Νοσοκομείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας συνομίλησε με γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν "μάχη" στην ΜΕΘ.



Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Συνομίλησε με ασθενείς που είχαν προσέλθει στην εφημερία, γιατρούς και νοσηλευτές και πραγματοποίησε συνάντηση με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τους Διευθυντές.



Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Υπουργός Υγείας έκανε την ακόλουθη δήλωση:



«Σήμερα επισκέπτομαι το «Τζάνειο» στη γενική του εφημερία η οποία, με χαρά βλέπω, είναι λίγο καλύτερη από ότι την προηγούμενη φορά. Θέλω να πω ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι - η Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας, η Διοίκηση του Νοσοκομείου, ο Διευθυντής της ΜΕΘ, η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, οι γιατροί μας και όλο το υγειονομικό προσωπικό - έχουν δώσει όλο τους το είναι σε αυτή την προσπάθεια.

Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.



Αντιμετωπίζουμε μια πανδημία, δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς αυτό, μια τεράστια κρίση Δημόσιας Υγείας.

Βλέπετε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανταποκρίνεται και με το παραπάνω και εδώ και αρκετές εβδομάδες, με τη βοήθεια και τη στήριξη όλων: των ιδιωτικών Θεραπευτηρίων και των στρατιωτικών Νοσοκομείων και ιδιωτών γιατρών.

Σε αυτή τη μάχη για να σωθεί έστω και μια παραπάνω ανθρώπινη ζωή, δεν περισσεύει κανείς.



Έτσι θα συνεχίσουμε, είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε. Σε κάθε περίπτωση, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείξει υπομονή και για πολλούς-πολλούς μήνες προσπαθούν να βοηθήσουν με αλληλεγγύη ο ένας τον άλλον να τα καταφέρουμε, αξίζουν τα πάντα.

Θέλω για ακόμη μια φορά να τους ευχαριστήσω και να πω ότι η ελληνική Πολιτεία και η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει το τεράστιο αυτό έργο.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, να είστε καλά».