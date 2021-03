Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Αναστασιάδης

Θλίψη σκόρπισε στον ακαδημαϊκό κόσμο ο θάνατος του Γιώργου Αναστασιάδη.

Έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής στη Νομική Σχολική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Γιώργος Αναστασιάδης.

Με ψήφισμά του, ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης τον αποχαιρετά, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με ευρύτερη παιδεία και μεγάλη αγάπη για το γνωστικό του αντικείμενο συνέβαλλε στην ανάπτυξη της Συνταγματικής και πολιτικής ιστορίας και στην ανανέωση των μεθοδολογικών της εργαλείων. Οι αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη, τον ενέπνευσαν για να “ανασυντάξει” την πορεία της και να δείξει τα οράματά της, χωρίς να κρύβει τις γκρίζες πλευρές της. Η προσήνειά του τον έκανε καλό και αποτελεσματικό δάσκαλο, η καλή προαίρεση και το χιούμορ του ιδιαίτερα αγαπητό συνάδελφο. Στην αγαπημένη σύντροφό του Πέτρα και στην μονάκριβη Ελισώ του στέλνουμε την σκέψη και την αγάπη μας. Καλό ταξίδι Γιώργο».

Ο Γιώργος Αναστασιάδης γεννήθηκε το 1944 και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ. Δίδασκε Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας. Στο πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, στα άρθρα του σε περιοδικά και εφημερίδες και στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές του, ξεχωριστή θέση κατείχαν τα θέματα και οι πηγές της νεότερης ιστορίας και της «μικροϊστορίας» της πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση έδινε επίσης στην αξιοποίηση του ιστορικού υλικού που περιέχουν οι παλιές εφημερίδες και η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης.