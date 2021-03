Κοινωνία

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες στην παραλιακή (εικόνες)

Αυτοκίνητο κατέληξε σε κράσπεδο μετά από "τρελή" πορεία. Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος σοκάρουν.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην παραλιακή, στο ύψος του Ασκληπιείου Νοσοκομείου στη Βούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο φαίνεται για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία να εξετράπη της πορείας του και είχε σφοδρή σύγκρουση με το κράσπεδο. Μάρτυρες αναφέρουν μάλιστα, ότι 3-4 αυτοκίνητα είχαν αναπτύξει ταχύτητα, όταν το ένα έχασε τον έλεγχo.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στους επιβαίνοντες, προτού διακομιστούν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Πάντως, το αυτοκίνητο, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες παρακάτω, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο, για λίγη ώρα προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Βούλα, ενώ τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα εξετάζει κλιμάκιο της Τροχαίας.

Πηγή: PiraeusPress