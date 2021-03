Οικονομία

Λαϊκές Αγορές: με απεργίες απειλούν οι παραγωγοί

Η απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων.

Συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη ζητάει η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών εν όψη της κατάθεσης προς ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο.

Σε χθεσινή συνεδρίαση της ομοσπονδίας και των σωματείων της από όλη τη χώρα, αποφασίστηκε να ζητηθεί αυτή η συνάντηση με τον υπουργό προκειμένου να πληροφορηθεί ο κλάδος ποιες από τις προτάσεις του έχουν γίνει δεκτές καθώς θεωρεί ότι οι διατάξεις του σχεδίου νόμου «απειλούν την συνέχεια του θεσμού των λαϊκών αγορών».

«Αν δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα από την μεθεπόμενη εβδομάδα Τετάρτη 7/04/2021 θα προβούμε σε επαναλαμβανόμενες 24ώρες πανελλαδικές απεργίες και κινητοποιήσεις», όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών.

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι «δεν υπάρχει πουθενά αλλού τέτοιος θεσμός σε όλο τον κόσμο, 92 χρόνια τώρα, με τέτοιο εύρος προϊόντων και τέτοια αποδοχή και αγκάλιασμα των καταναλωτών. Δηλαδή, οι λαϊκές αγορές να ανήκουν στις περιφέρειες όλης της χώρας με την σύσταση νομικών προσώπων με όλες τις αρμοδιότητες λειτουργίας και εποπτείας των λαϊκών αγορών και συστήνονται διοικητικά συμβούλια με την εκπροσώπηση παραγωγών - επαγγελματιών - βιομηχανικών ειδών - καταναλωτών».