Ανώτερο στη Λάρισα το Περιστέρι

To Περιστέρι επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες, καθώς μετέτρεψε σε περίπατο το παιχνίδι με την Λάρισα.

Με πέντε παίκτες του να σημειώνουν διψήφιο νούμερο πόντων το Περιστέρι πήρε το «διπλό», 98-78, στο κλειστό της Νεάπολης απέναντι στη Λάρισα, για την 19η αγωνιστική της Basket League. Δεν ήταν, όμως μόνο η πολυφωνία στην επίθεση, αλλά και η πιεστική άμυνα που χάρισε στους «κυανοκίτρινους» τη 10η νίκη, χάρη στην οποία έφτασε τους 29 βαθμούς και παρέμεινε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Οι Μάρβιν Τζόουνς (18π.), Τεράν Πέτεγουεϊ (15π.), Τρε ΜακΛιν (14π.), Μιχάλης Τσαϊρέλης (14π.) και Χόρχε Γκουτιέρες (11π.) πέτυχαν διψήφιο νούμερο πόντων από την ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου. Οι παίκτες του Περιστερίου δεν έδειξαν... έλεος απέναντι στην πρώην προπονητή τους, Νίκο Παπανικολόπουλο, προσπέρασαν με +17 (37-54) στο ημίχρονο, με +19 (58-77) στο 30ο λεπτό και η 4η περίοδος εξελίχτηκε σε τυπική διαδικασία.

Αυτή ήταν η 14η ήττα για τους Θεσσαλούς που παραμένουν στη διακεκαυμένη ζώνη και αντιμετωπίζουν κάθε αγώνα ως... τελικό μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Basket League. Ο Κώστας Παπαδάκης με 22 (6/10 τρίποντα) πόντους ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Νίκου Παπανικολόπουλου.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 37-54, 58-77, 78-98

Το Περιστέρι προηγήθηκε με 17-26 και είχε τον απόλυτο έλεγχο στη 2η περίοδο. Η Λάρισα, όπως φάνηκε από νωρίς δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου. Οι «κυανοκίτρινοι» ευστόχησαν σε 12/24 τρίποντα (ποσοστό 50%!), είχαν 22/28 βολές (11/15 η Λάρισα), μάζεψαν 8 περισσότερα ριμπάουντ και μοίρασαν 30 ασίστ. Οι Θεσσαλοί υπέπεσαν σε 16 λάθη, δείχνοντας αδυναμία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ουσιαστικά το β΄ μέρος ήταν μονόλογος του Περιστερίου με τους παίκτες των γηπεδούχων να περιμένουν να τελειώσει το παιχνίδι.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Συμεωνίδης, Κάρδαρης

ΛΑΡΙΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπράουν 5 (1), Ουάσινγκτον 16 (2), Ρας 2, Κώττας 5, Μούρτος 3 (1), Καμάρας 3 (1), Ουόσπαν 7 (1), Καμπερίδης 7 (1), Σπυρόπουλος, Παπαδάκης 22 (6), Γκόρντον 6

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Πέτεγουι 15 (3), Βασιλόπουλος 2, ΜακΛιν 14 (2), Τζόουνς 18, Μάντζαρης 2, Σκορδίλης 6, Τσαϊρέλης 14 (1), Γούνταρντ 7 (2), Σαλούστρος 7 (1), Τόλα 2, Ευσταθιάδης, Γκουτιέρες 11 (3)