Παραλήρημα και απειλές Μπαχτσελί κατά της Ελλάδας

Σε ένα πρωτοφανές εθνικιστικό αραλήρημα σε βάρος της χώρας μας προχώρησε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν Ντεβλέτ Μπαχτσελί. ο οποίος κάνει λόγο για ανοικτούς λογαριασμούς από την Ελληνική Επανάσταση και απειλεί ανοιχτά τη χώρα μας.

«Η συμβουλή μου στα εγγόνια των εγκληματιών που ήπιαν το αίμα των Μουσουλμάνων Τούρκων είναι να μην δοκιμάζουν την υπομονή μας και θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως της προκλήσεις τους και τις παρενοχλήσεις τους. Η ρεβάνς για τη στάση του Μοριά δεν έχει δοθεί ακόμη. Και ο λογαριασμός δεν έχει ακόμα πληρωθεί» αναφέρει σε προκλητική ανάρτησή του στα social media και προσθέτει:

«Η εξέγερση του Μοριά ήταν η αιματοβαμμένη και η συντριπτική καταστροφή που άφησε το στίγμα της στην ιστορία του τουρκικού έθνους. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέγερσης μια γενοκτονία με την απόλυτη έννοιά της έλαβε χώρα. Γύρω στους 40.000 Μουσουλμάνοι Τούρκοι σφαγιάστηκαν. Τι παράδειγμα να εξαχθεί από αυτή την γενοκτονία για την ανθρωπότητα!».

«Όταν έρθει η στιγμή, οι αντίπαλοι ασφαλώς θα αναγκαστούν να πληρώσουν το τίμημα για αυτό το αίμα» καταλήγει.