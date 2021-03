Οικονομία

Lockdown: Οι ημερομηνίες για άνοιγμα της αγοράς, των σχολείων και της εστίασης

Your browser does not support the audio element.

Το χρονοδιάγραμμα του ανοίγματος των δραστηριοτήτων περιέγραψε ο Άκης Σκέρτσος. Πότε θα ανοίξουν λιανεμπόριο και σχολεία. Τι θα γίνει με την εστίαση.

Τα επόμενα βήματα που θα αποφασισθούν την εβδομάδα αυτή για την κοινωνία και την αγορά, περιέγραψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ 'Ακης Σκέρτσος, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ: συγκεκριμένα, μέσα στην εβδομάδα θα συζητηθούν οι ημερομηνίες, πάντως «τοποθετούμε για τις αρχές Απριλίου την επανέναρξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στο λιανεμπόριο και την εκπαίδευση, κι από εκεί και πέρα, μέσα Απριλίου και στην εστίαση σε εξωτερικούς χώρους», όπως ανέφερε.

Με συμμάχους στο ελεγχόμενο αυτό άνοιγμα, τον καλό καιρό, τους εμβολιασμούς, τη συνέχιση των μέτρων αυτοπροστασίας και τα οικιακά τεστ. Για τα τελευταία, ειδικότερα, επικαλέστηκε έρευνα των Πανεπιστημίων Yale και Harvard, σύμφωνα με την οποία, ακόμη και το 25% του πληθυσμού μιας χώρας να εφαρμόσει τη χρήση των οικιακών τεστ, θα καταγραφεί μια σημαντικότατη μείωση στα θετικά κρούσματα και τους θανάτους. Παράλληλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρότεινε, όπως είπε, στην αξιωματική αντιπολίτευση «να κάνει πιο ρεαλιστικές προτάσεις και ταυτόχρονα να μην υπονομεύει νέα εργαλεία, τα οποία είναι επιστημονικά έγκυρα».

«Τα μέτρα που έχουμε λάβει εδώ και ένα χρόνο, έχουν φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα που τοποθετούν τη χώρα μας σε συγκριτικά καλύτερη θέση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες: έχουμε τους μισούς θανάτους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έχουμε πολύ λιγότερα κρούσματα. Είμαστε η 23η χώρα σε θανάτους και η 26η σε κρούσματα στην Ευρώπη των "27"», ήταν η εισαγωγική παρατήρηση του Α. Σκέρτσου. 'Αρα, συμπέρανε, «τα μέτρα που έχουμε λάβει και με τα οποία έχει συμμορφωθεί η πλειονότητα των πολιτών έχουν αποφέρει αποτελέσματα».

Από εκεί και πέρα, «υπάρχει μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, το οποίο όμως αντέχει. Έχουμε πίεση αλλά πρέπει να κοιτάμε και την επόμενη μέρα διότι λήγει η χειμερινή περίοδος - λόγω του κρύου τα μέτρα έπρεπε να είναι πιο αυστηρά - μπαίνουμε στην άνοιξη με σύμμαχο τον καιρό, κι έχουμε δύο ακόμη συμμάχους: ο εμβολιασμός που χτίζει ασπίδα προστασίας στους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους και ταυτόχρονα μαζικά οικιακά τεστ». Για το τελευταίο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επανέλαβε ότι από τις αρχές Απριλίου θα είναι διαθέσιμο μέσω των φαρμακείων ένα δωρεάν οικιακό τεστ για κάθε πολίτη της χώρας, σε κάθε σημείο της χώρας, ενώ θα είναι εύκολο στη χρήση του, θα δοθούν άλλωστε οδηγίες με σποτ, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από έντυπα.

«Με αυτά τα όπλα μπορούμε πλέον να μιλάμε - είναι κάτι που το έχει ενστερνισθεί η επιτροπή των ειδικών - για ένα ελεγχόμενο άνοιγμα της οικονομίας, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης. Είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε πλέον σε αυτή τη στρατηγική, σε μια νέα κοινωνική συμφωνία χωρίς να απεμπολούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας», σημείωσε με έμφαση. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα αυτοπροστασίας υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία του «να επιλέγουμε κατά το δυνατόν ολιγάριθμες παρέες με τις οποίες αισθανόμαστε ασφάλεια ότι τηρούν επίσης τα μέτρα».

«Πρέπει να λειτουργήσει ξανά η οικονομία, να μπει σε κίνηση η οικονομική παραγωγική δραστηριότητα, να ξαναλειτουργήσει η εκπαίδευση, να επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο», επεσήμανε επίσης εξειδικεύοντας στη συνέχεια ότι: «Στα μέσα της εβδομάδας έχουμε συνεδρίαση με την επιτροπή των ειδικών, κάναμε ήδη μια προ-συζήτηση την περασμένη Παρασκευή, όπου παρουσιάσαμε αναλυτικά το πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία του οικιακού τεστ, που πιστεύουμε ότι θα δώσει σημαντική ενίσχυση στη διαδικασία του εντοπισμού και της ιχνηλάτησης των θετικών κρουσμάτων, κυρίως των ασυμπτωματικών. Μέσα στην εβδομάδα θα συζητήσουμε τις ημερομηνίες, τοποθετούμε για τις αρχές Απριλίου την επανέναρξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στο λιανεμπόριο και την εκπαίδευση, κι από εκεί και πέρα, μέσα Απριλίου και στην εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Ο κόσμος έχει ανάγκη την κοινωνικοποίηση, αυτό πρέπει να γίνει με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο από ό,τι σήμερα. Η περίοδος των περιορισμών ως προς τις διαδημοτικές μετακινήσεις πρέπει να σταματήσει», αναγνώρισε εξάλλου και πρόσθεσε: «πρέπει να πάμε σε μια οργανωμένη και με τάξη διαδικασία εξόδου των ανθρώπων, με τη βοήθεια και του καλού καιρού, σε εξωτερικούς χώρους».

Ερωτηθείς αν θα είναι υποχρεωτικά τα self tests για κάποιους συμπολίτες μας, επιβεβαίωσε ότι «θα είναι υποχρεωτικά για κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού, όχι για όλο τον πληθυσμό προφανώς, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη διασπορά του ιού σε χώρους εργασίας και στην εκπαίδευση: θα είναι είναι υποχρεωτικά για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους σε εστίαση, σε λιανεμπόριο, θα είναι υποχρεωτικά για τη λειτουργία της δικαιοσύνης».

Από εκεί και πέρα η διαδικασία θα έχει ως εξής: όσοι διαπιστώνονται θετικοί θα πρέπει να υποβάλουν το θετικό κρούσμα σε μια πλατφόρμα που έχει ήδη ανακοινωθεί. Μετά να κάνουν ένα δεύτερο, επιβεβαιωτικό, δωρεάν rapid test σε δημόσια δομή (ή σε ιδιωτική με δικό τους κόστος φυσικά). Εφόσον και αυτό θα είναι θετικό, θα μπορούν να παίρνουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν, δηλαδή άδεια ασθενείας από την εργασία τους.

Και στο ερώτημα αν τα self tests είναι αξιόπιστα, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν τίθεται κάποιο θέμα αξιοπιστίας, τα μαζικά οικιακά τεστ είναι κάτι που έχει ζητήσει η ίδια η επιτροπή δημόσιας υγείας. Είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται ήδη από κάποιες, λίγες χώρες στην Ευρώπη, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία. Είναι μια αξιόπιστη λύση».

Κληθείς να σχολιάσει τις προτάσεις της μείζονος αντιπολίτευσης για τα τεστ, τις χαρακτήρισε «ανεφάρμοστες» και τούτο γιατί τα PCR tests (τεστ μοριακής ανίχνευσης κορονοϊού) «προφανώς είναι πολύ πιο ακριβή, αλλά είναι αδύνατον, και δημοσιονομικά και επιχειρησιακά - εργαστηριακά, να συνταγογραφηθούν για το σύνολο του πληθυσμού. Θα κόστιζε περίπου 2,5 δισ. το μήνα και δεν υπάρχει η εργαστηριακή ικανότητα να πραγματοποιούνται τόσο πολλά PCR tests», επιχειρηματολόγησε.

Και στο πολιτικό «δια ταύτα», «αποτελεί ένα ευχολόγιο η συγκεκριμένη πρόταση και θα πρότεινα στην αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει πιο ρεαλιστικές προτάσεις και ταυτόχρονα να μην υπονομεύει νέα εργαλεία, τα οποία είναι επιστημονικά έγκυρα και αποδεδειγμένα ότι μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πανδημίας».

Στο σημείο αυτό μάλιστα ο Α. Σκέρτσος επικαλέστηκε μελέτη που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα, από τα Πανεπιστήμια του Yale και του Harvard, σύμφωνα με την οποία «ακόμη και το 25% του πληθυσμού μιας χώρας να εφαρμόσει τη χρήση των οικιακών τεστ, θα έχουμε μια σημαντικότατη μείωση στα θετικά κρούσματα της τάξης των 2 εκατ. στην Αμερική και της τάξης 15.000 θανάτων στην Αμερική. Αναλογικά μπορούμε να σκεφθούμε πόσο μπορεί να συμβάλει και στη χώρα μας η εκτεταμένη χρήση των οικιακών τεστ».

Κλείνοντας με τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (δημόσιο, ιδιωτικό, στρατιωτικά νοσοκομεία), «πιέζεται αλλά αντέχει, και προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες υγείας σε όσους τις έχουν ανάγκη είτε πάσχουν από covid είτε πάσχουν από άλλα χρόνια νοσήματα. Δεν υπάρχει ζήτημα κατάρρευσης του συστήματος υγείας», ξεκαθάρισε θυμίζοντας επίσης την κυβερνητική επιχειρηματολογία, σύμφωνα με την οποία: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ενισχυθεί τον προηγούμενο χρόνο, συνεχίζει να ενισχύεται, έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ. Υπάρχει επάρκεια προσωπικού, έχουμε προσλάβει 10.000 και πλέον, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν προστεθεί περισσότεροι από 1.500 μόνιμους γιατρούς, έχουμε κρατήσει γιατρούς που θα συνταξιοδοτούνταν το 2020 και έμειναν στις τάξεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να προσφέρουν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, έχουν επιστρατευθεί ιδιώτες γιατροί. 'Αρα, γίνεται το καλύτερο δυνατό. Στην Αττική υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα 240 κλίνες ΜΕΘ, από αυτές οι 170 και πλέον, χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Εν κατακλείδι σύμφωνα με τον Α. Σκέρτσο, «και αυτή η κριτική δεν στέκει, αξιοποιείται το σύνολο των διαθέσιμων δυνάμεων για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτήν την κρίση».