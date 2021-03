Πολιτική

Μητσοτάκης σε Τριντό: Θέλουμε οι Καναδοί να μετέχουν στο success story της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε εκδήλωση για την Ελληνική Επανάσταση που πραγματοποιήθηκε από την Βουλή Κοινοτήτων του Καναδά.

Σε επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, που διοργάνωσε η Βουλή των Κοινοτήτων του Καναδά, παρουσία του Τζάστιν Τριντό, συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα δεν έχει μόνο ένδοξο παρελθόν, αλλά και ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον. Αφήσαμε πίσω μας τα χρόνια της κρίσης. Αυτή είναι μια χώρα που αποπνέει μια νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στη διαδικτυακή επετειακή εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε κοινή διαπίστωση πως υπάρχει ένα εύρος θεμάτων στα οποία η ατζέντα των δύο φιλελεύθερων ηγετών έχει κοινά σημεία, όπως η Κλιματική Αλλαγή, η Ενέργεια, η συμπεριληπτική ανάπτυξη με έμφαση στις ευκαιρίες για τους νέους και η Ισότητα των Φύλων. «Θα ήθελα να σε συγχαρώ για τα βήματα που έκανες σε θέματα όπως η Ισότητα των Φύλων. Ξεκάθαρα στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο σημείο αυτό, αλλά παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα και στη δική μας ατζέντα. Σε ό,τι αφορά προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στην εποχή μετά την πανδημία, ο ηγετικός σας ρόλος σε θέματα όπως η Κλιματική αλλαγή, είναι ένα θέμα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μέσω συλλογικής δράσης. Έχουμε λάβει τολμηρές πρωτοβουλίες να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και πλέον οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες πως θα σημειώσουμε πολύ καλή επίδοση στη δύσκολη διαδρομή προς μία οικονομία μηδενικών εκπομπών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη σημασία της συμπεριληπτικής ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι αυτή θα πρέπει πρωτίστως να συμπεριλάβει τους νέους: «Είναι πολύ σημαντικό για φιλελεύθερους πολιτικούς όπως εσύ και εγώ. Ιδίως μετά την πανδημία, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως δεν θα υπάρξει μια νέα γενιά νικητών και ηττημένων. Ο COVID-19 κατέστησε σαφές πως μπορεί να πιστεύει κανείς στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, αλλά υπάρχουν στιγμές που το κράτος θα πρέπει να αναλάβει δράση και ουσιαστικά να παρέμβει για θέματα που οι ιδιωτικές αγορές δεν μπορούν αντιμετωπίσουν. Όλοι μάθαμε την αξία να έχουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που είναι σε θέση να προσφέρει δωρεάν και ποιοτική περίθαλψη σε όλους. Είναι ένα σημαντικό κληροδότημα που μας άφησε ο COVID-19 και το οποίο θα μείνει μαζί μας».

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημίας υπογράμμισε ότι: «με ανησυχεί ιδιαίτερα η νεότερη γενιά. Έχω την αίσθηση πως κάποιες φορές αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως χαμένους αυτής της μνημειώδους αλλαγής που λαμβάνει χώρα. Υποχρέωσή μας είναι, όταν σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, να εστιάσουμε στους νέους και να διασφαλίσουμε πως η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς που οραματιζόμαστε αφορά και αυτούς. Πρόκειται για μια διαφορετική γενιά. Σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να μιλήσουμε τη δική τους γλώσσα και αυτό θα είναι μια σημαντική πρόκληση για εμάς, να κάνουμε την πολιτική και τις δημόσιες υπηρεσίες κάτι που αφορά τη νέα γενιά».

Τριντό: Να εργαστούμε από κοινού για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους

«Η ελληνική κοινότητα του Καναδά είναι πυλώνας της κοινωνίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό προσθέτοντας πως η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση αποτελεί «απόδειξη των δεσμών και των κοινών αξιών που εδώ και γενιές έχουν φέρει κοντά τις δυο χώρες μας». «Οι Καναδοί ελληνικής καταγωγής εμπλουτίζουν την κουλτούρα μας, την επιχειρηματικότητά μας, αλλά και την καινοτομία, την επιστήμη και βεβαίως τις τέχνες μας. Αυτή η κοινότητα έχει ενισχύσει τους δεσμούς μας με την Ελλάδα, κάτι που θα επιτρέψει να εργαστούμε από κοινού για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους», συμπλήρωσε ο Καναδός πρωθυπουργός. «Μέσα από πολλές συζητήσεις που έκανα με τον Κυριάκο, συνειδητοποίησα που βρισκόμαστε και οι δύο σε σημαντικά ζητήματα, όπως η ισότητα των δύο φύλων, η αναγνώριση της διαφορετικότητας που είναι πολύ σημαντική, η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, η συμπεριληπτική οικονομία. Αυτά είναι τα ζητήματα που έχουν την μεγαλύτερη σημασία, πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το τι θα πουν οι ειδήσεις μια μέρα», τόνισε.



Μητσοτάκης: Θέλουμε οι Καναδοί να μετέχουν στο success story της Ελλάδας

«Θέλουμε οι Καναδοί, και κυρίως οι Καναδοί ελληνικής καταγωγής, να μετέχουν στο success story της Ελλάδας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι: «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι με το τέλος της πανδημίας η ελληνική οικονομία θα σημειώσει ανάπτυξη σαφώς πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, αγαπητέ Justin, που πολλές καναδικές εταιρείες θα αποτελέσουν μέρος αυτού του success story. Έχουμε πολύ σημαντικές καναδικές επενδύσεις στην Ελλάδα και θα προέτρεπα περισσότερες καναδικές επιχειρήσεις να δουν την Ελλάδα ως μια επενδυτική ευκαιρία. Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να “ξεμπλοκάρουμε” μια επένδυση από την Eldorado Gold και να υπογράψουμε νέα συμφωνία με την εταιρεία που ανοίγει την προοπτική για τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας πολύ εποικοδομητικής συνεργασίας και στο οικονομικό μέτωπο».