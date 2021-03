Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ: Μόνη πρώτη η Σουηδία στον 2ο Όμιλο

Στις καθυστερήσεις “λυτρώθηκε” η Ισπανία, που κινδύνευσε να “πετάξει” βαθμούς στη Γεωργία.

Η Σουηδία είναι η μοναδική ομάδα στον όμιλο της Εθνικής μας ομάδας (2ος), που μετρά δύο νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει παίξει, καθώς δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα στο Κόσοβο.

Οι Σκανδιναβοί, με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να δίνει την ασίστ για το πρώτο γκολ, πέρασαν με 3-0 από την Πρίστινα και τέθηκαν επικεφαλής, χάρις και στην Εθνική Ελλάδος, που “έκοψε” βαθμούς στην πρεμιέρα από την Ισπανία.

Κόσοβο-Σουηδία: 0-3

(12΄ Αουγκούστινσον, 35΄ Ίσακ, 70΄ πεν. Λάρσον)

Παραλίγο “έμφραγμα” για Ισπανία

Η Γεωργία πήγε να δημιουργήσει την έκπληξη της ημέρας, απειλώντας με νέα απώλεια βαθμών την παγκόσμια υπερδύναμη Ισπανία, από την οποία τελικώς ηττήθηκε (1-2) στην Τιφλίδα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2022.

Οι Ίβηρες, που βρέθηκαν να “κυνηγούν” στο σκορ, μετά το γκολ του Κβίσα Κβαρατσκέλια λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Φεράν Τόρες στις αρχές του δεύτερου και βρήκαν το γκολ της νίκης με τον Ντάνι Όλμο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Γεωργία-Ισπανία: 1-2

(44΄ Κβαρατσκέλια - 56΄ Τόρες, 90΄+3 Όλμο)

Η βαθμολογία στον 2ο Όμιλο

6 Σουηδία (2 αγ.)

4 Ισπανία (2 αγ.)

1 Ελλάδα (1 αγ.)

0 Γεωργία (2 αγ.)

0 Κόσοβο (1 αγ.)