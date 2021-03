Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Δεσπόζει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Πλούσια η ατζέντα της συνεδρίασης, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Ποια άλλα θέματα θα συζητηθούν.

Με πλούσια ατζέντα συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο και στο επίκεντρο θα βρεθούν η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο, καθώς και η υπαγωγή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει στις 12:00 υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα και θα συζητηθεί στη Βουλή με στόχο το ταχύτερο δυνατό να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του μηνός.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα καταθέσουν το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για να εγκριθεί και να λάβει την προκαταβολή του 13% εντός του καλοκαιριού. Καθώς, από τη στιγμή που θα κατατεθεί το Σχέδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί 2 μήνες για να το αξιολογήσει και ακόμα ένα μήνα προκειμένου να εγκριθεί από το Συμβούλιο.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, που αναμένεται να υποβληθεί στα μέσα Απριλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διεκδικήσει τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 18 δισ. ευρώ και άλλα 13 δισ. ευρώ θα είναι τα δάνεια του Ταμείου, που προορίζονται για ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης, τρία είναι τα σημαντικά σημεία του Σχεδίου: Όλα τα έργα και οι επενδύσεις - μεταρρυθμίσεις πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026, να αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό και ιδιωτικούς πόρους για στρατηγικές επενδύσεις και να συνδυάζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης για την υποβολή του στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, του νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο.

Eισήγηση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εισήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την κρατική αρωγή.

Εισήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής παρακολούθησης αξιοποίησης λιμένων.

Εισήγηση από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τον συντονισμό της ανάδειξης και αξιοποίησης του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου.

Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια.

Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, σχετικά με την υπαγωγή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, σχετικά με την επιλογή και διορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.