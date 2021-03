Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αυστραλία: Lockdown για 10 κρούσματα στο Μπρισμπέιν

Η Αυστραλία είναι μία από τις χώρες που έχουν υποστεί το μικρότερο πλήγμα από την πανδημία COVID-19.

Υπό περιορισμό τίθενται από σήμερα και για τρεις ημέρες οι δύο και πλέον εκατομμύρια κάτοικοι του Μπρισμπέιν, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας.

Πρόκειται για το δεύτερο lockdown βραχείας διάρκειας που επιβάλλεται στο Μπρισμπέιν και τα περίχωρά του φέτος, μετά τη μόλυνση τουλάχιστον 10 προσώπων, τη μεγαλύτερη εστία της επιδημίας στην Αυστραλία τις τελευταίες εβδομάδες.

«Πρόκειται για τη βρετανική παραλλαγή, είναι πολύ μολυσματική. Πρέπει να το κάνουμε αυτό τώρα για να αποφύγουμε πιο μακρόχρονο περιορισμό», δήλωσε η Πρωθυπουργός της πολιτείας Κουίνσλαντ, Αναστάζια Πάλασουκ.

Σχολεία, εστιατόρια και μπαρ θα κλείνουν από σήμερα στις 17:00, ωστόσο οι κάτοικοι θα μπορούν να βγαίνουν από το σπίτι για να πηγαίνουν να εργαστούν σε τομείς που κρίνονται απαραίτητοι, να αγοράσουν τρόφιμα, να ασκηθούν, ή να πάνε να δουν γιατρό. Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική σε ολόκληρη την πολιτεία Κουίνσλαντ.

Ο αριθμός των διεθνών επιβατικών πτήσεων που θα φθάνουν στην πολιτεία πρόκειται να μειωθεί εξάλλου στο μισό, για να αποκλιμακωθεί η πίεση στα νοσοκομεία, που υποδέχονται ασθενείς από την Παπούα Νέα Γουινέα.

Η Αυστραλία των 25 εκατομμυρίων κατοίκων έχει υποστεί μέχρι σήμερα λιγότερο βαρύ πλήγμα από την πανδημία του νέου κορονοϊού από τις περισσότερες άλλες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, με περίπου 29.000 κρούσματα του SARS-CoV-2 και 909 θανάτους εξαιτίας της COVID-19.