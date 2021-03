Κόσμος

“Υπόθεση Τζορτζ Φλόιντ” συγκλονίζει το Μεξικό (βίντεο)

Έρευνα για τον θάνατο γυναίκας που εικονίζεται σε βίντεο καθηλωμένη στο έδαφος από το γόνατο αστυνομικού.

Εισαγγελείς άρχισαν να διενεργούν έρευνα για ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο γυναίκας που μαγνητοσκοπήθηκε ενώ ήταν καθηλωμένη στο έδαφος από αστυνομικίνα.

Η Αστυνομία «πιθανόν» ενεπλάκη στον θάνατο της γυναίκας, γεγονός που πλήττει «τους θεσμούς και την κοινωνία», τόνισε η γενική εισαγγελία στην πολιτεία Κιντάνα Ρου σε ανακοίνωσή της μετά το μοιραίο συμβάν το Σάββατο στην πόλη Τουλούμ, θέρετρο στις μεξικανικές ακτές στην Καραϊβική θάλασσα.

Βίντεο που μεταδόθηκε από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Noticaribe εικονίζει τη γυναίκα να φωνάζει καθώς είναι ακινητοποιημένη, με το πρόσωπο στο έδαφος με μια αστυνομικίνα γονατισμένη πάνω στην πλάτη της, ενώ αστυνομικοί στέκουν γύρω τους.

Το βίντεο, που το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ως εδώ την αυθεντικότητά του, διακόπτεται. Κατόπιν, το σώμα της γυναίκας, μπρούμυτα, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα με χειροπέδες, εικονίζεται να κείτεται στον δρόμο. Αστυνομικοί σηκώνουν το πτώμα και το τοποθετούν στην καρότσα ημιφορτηγού της Αστυνομίας.

Μια εκπρόσωπος της Εισαγγελίας ανέφερε πως δεν είναι σαφές γιατί η γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση, προσθέτοντας πως τα αίτια του θανάτου της ερευνώνται. Τρεις αστυνομικοί και μια αστυνομικίνα έχουν ανακριθεί, κατά την ίδια πηγή.

Η Εθνική Επιτροπή για την Πρόληψη και την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (CONAVIM) καταδίκασε το συμβάν και τόνισε μέσω Twitter πως οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

Ο Αλεχάντρο Ενσίνας, Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μίλησε για «κατάχρηση εξουσίας της Αστυνομίας».

Ο θάνατος της γυναίκας παραπέμπει στην υπόθεση του Τζορτζ Φλόιντ, του Αφροαμερικανού του οποίου ο θάνατος τον Μάιο του 2020 στη Μινεάπολη, έγινε η αφορμή πολύμηνων διαδηλώσεων στις ΗΠΑ και σε διεθνές επίπεδο.

Η ευρεία και επιδεινούμενη βία κατά των γυναικών προκαλεί εδώ και χρόνια αγανάκτηση στο Μεξικό. Έχουν καταγραφεί ογκώδεις διαδηλώσεις φεμινιστριών, συχνά βίαιες, επί των ημερών του κεντροαριστερού Προέδρου, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.