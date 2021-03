Κόσμος

Εντυπωσιακές εικόνες από κατεδάφιση εργοστασίου (βίντεο)

Εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρρευση του εργοστασίου.

Εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας κατεδαφίστηκε στη Γερμανία, αφού πρώτα είχε εκκενωθεί η περιοχή.

Τρία κτήρια του εργοστασίου κατεδαφίστηκαν, αφού πρώτα 26 άνθρωποι είχαν φύγει από τα σπίτια τους.

Η εταιρεία που ανέλαβε τη διαδικασία είχε κάνει πριν συνολικά 2100 τρύπες σε έναν πύργο και ένα λέβητα και χρησιμοποίησε πάνω από 420 κιλά εκρηκτικών.