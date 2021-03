Life

“YFSF - All Star”: Ο νικητής και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις (εικόνες)

Μοναδικές μεταμορφώσεις και εκρηκτικές παρουσίες στο σόου της Κυριακής. Τι επέλεξε το buzzer για τους καλλιτέχνες την επόμενη εβδομάδα.

Το «Your Face Sounds Familiar- All Star» την Κυριακή 28 Μαρτίου μεταμόρφωσε για άλλη μια φορά το βράδυ μας!

Η λαμπερή Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε τους αγαπημένους της κριτές, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Κωστή Μαραβέγια, και όλοι μαζί απόλαυσαν τους all star καλλιτέχνες σε μοναδικές εμφανίσεις!

Την Κυριακή 28 Μαρτίου στο «Your Face Sounds Familiar- All Star» συγκινηθήκαμε με τους «Disturbed» του Ησαΐα Ματιάμπα, φάγαμε κουφέτα με τον Χρήστο Αυγερινό της Κατερίνας Στικούδη και χορέψαμε rock n’ roll με την Tina Turner της Ματθίλδης Μαγγίρα. Επίσης, κουτσομπολέψαμε παρέα με την Άννα Παναγιωτοπούλου του Κρατερού Κατσούλη, ξεπεράσαμε τον… πρώην της Dua Lipa με την Τάνια Μπρεάζου και ζήσαμε την ιστορία αγάπης του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας μέσα από τους «Radiohead» και τον Λευτέρη Ελευθερίου. Τέλος, είδαμε τον Θανάση Αλευρά να υπομένει τρομερές… ταλαιπωρίες ως Δημήτρης Κόκοτας, απογειωθήκαμε με την disco διάθεση της Μπέττυς Μαγγίρα και των «Bee Gees», αναρωτηθήκαμε «Μα πού να πάω;» με την guest εμφάνιση της Μελίνας Μακρή ως… Θέμης Αδαμαντίδης, ενώ τραγουδήσαμε και χορέψαμε με τους «One» και τον Ίαν Στρατή.

Αναλυτικά οι εμφανίσεις της Κυριακής, 28 Μαρτίου:

Θανάσης Αλευράς – Δημήτρης Κόκοτας

Κρατερός Κατσούλης – Άννα Παναγιωτοπούλου

Λευτέρης Ελευθερίου – Radiohead

Ησαΐας Ματιάμπα – Disturbed

Ίαν Στρατής – One

Μπέττυ Μαγγίρα – Bee Gees

Ματθίλδη Μαγγίρα – Tina Turner

Κατερίνα Στικούδη – Χρήστος Αυγερινός

Τάνια Μπρεάζου – Dua Lipa

Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η guest εμφάνιση της Μελίνας Μακρή που μεταμοφώθηκε σε Θέμη Αδαμαντίδη.

Ακολούθησε η σύνδεση, μέσω Ζoom, με τηλεθεατές οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν τις θετικές τους ψήφους στον καλλιτέχνη που τους εντυπωσίασε περισσότερο.

Λίγο πριν την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου παρουσίασε το καινούριο του τραγούδι με τίτλο «Σε ένα τέταρτο», ενώ στη συνέχεια μαζί με τους ΟΝΕ μας θύμισε αγαπημένες επιτυχίες του συγκροτήματος. Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή και ο Ίαν Στρατής και όλοι μαζί τραγούδησαν… «Σκέψου».

Η ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής ανέδειξε μεγάλο νικητή της βραδιάς τον Ησαΐα Ματιάμπα, ο οποίος στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο.

Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο φιλοξενεί και διαπαιδαγωγεί αγόρια και κορίτσια προσχολικής ηλικίας 2 1/2 έως 5 1/2 ετών από όλη την Ελλάδα. Η προσπάθεια αυτή είναι επικεντρωμένη στο παιδί και τις συναισθηματικές του ανάγκες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, παρέχεται εξατομικευμένη φροντίδα, προσαρμοσμένη στην ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού και την οικογενειακή του κατάσταση. Τα παιδιά αυτά σήμερα είναι 23 και φιλοξενούνται όλο το 24ωρο. Στόχος είναι όχι μόνο η προστασία και η κάλυψη των βιοτικών αναγκών των παιδιών, αλλά κυρίως η διαπαιδαγώγησή τους και η στήριξη των ίδιων, ακόμη και των οικογενειών τους.

Τέλος, το buzzer απέδειξε και αυτή τη φορά πόσο απρόβλεπτο μπορεί να γίνει, αποφασίζοντας πως οι μεταμορφώσεις της επόμενης Κυριακής, 4 Απριλίου, θα είναι:

Θανάσης Αλευράς – Stromae

– Stromae Κρατερός Κατσούλης – J Balvin

– J Balvin Λευτέρης Ελευθερίου – Jordy

– Jordy Ησαΐας Ματιάμπα – Nomcebo

– Nomcebo Ίαν Στρατής – Bonnie Tyler

– Bonnie Tyler Μπέττυ Μαγγίρα – Sophia Loren

– Sophia Loren Ματθίλδη Μαγγίρα – Αλέξια

– Αλέξια Κατερίνα Στικούδη – Μαίρη Χρονοπούλου

– Μαίρη Χρονοπούλου Τάνια Μπρεάζου – Βασίλης Τερλέγκας

