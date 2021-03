Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - “Τζάνειο”: Καμία κλίνη ελεύθερη στις ΜΕΘ (βίντεο)

Πώς περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, μιλώντας στο “Καλημέρα Ελλάδα”.