Γώγος στον ΑΝΤ1: Ίσως και την Πέμπτη οι αποφάσεις για κάποια άρση μέτρων

Ο καθηγητής για την κατάσταση με την πανδημία στη χώρα, τα μέτρα, την απελεύθερωσή τους και τα self tests.

«Δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, θέλουμε αποφόρτιση του συστήματος για να είμαστε ασφαλείς και το ΕΣΥ, που ευτυχώς υπάρχει σταθεροποίηση, αν και υπάρχει πίεση», δήλωσε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Χαράλαμπος Γώγος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1.

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στα θετικά που φέρνουν αισιοδοξία και δεν είναι άλλα από τον καλό καιρό, τη δυνατότητα για περισσότερα τεστ και τον εμβολιασμό.

Παραδέχθηκε ότι συζητείται το θέμα της απελευθέρωσης της κινητικότητας και τόνισε πως αν και υπάρχει κόπωση από όλους στην τήρηση των μέτρων, «θα ήταν όλα καλύτερα αν τα τηρούσαμε».

Όσο αφορά στα επόμενα βήματα, για την άρση των μέτρων, είπε πως, την Τετάρτη συνεδριάζει η Επιτροπή που θα μελετήσει τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και την κατάσταση στα νοσοκομεία της επικράτειας.

«Αποφάσεις θα ληφθούν την Παρασκευή ή ακόμα και την Πέμπτη, αν θέλουμε να προλάβουμε κάποια πράγματα», συμπλήρωσε σχετικά.

Ερωτηθείς για το αν θα είναι υποχρεωτικό το self test, είπε πως «εξ ορισμού δεν είναι υποχρεωτικό, αφού το κάνεις μόνος σου», τονίζοντας την υποχρεωτικότητα για τεστ αντιγόνου, στην περίπτωση που κάποιο self test βγει θετικό.

«Οι εμβολιασμένοι έχουν πλεονέκτημα, όμως δεν έχουμε απόλυτα δεδομένα ότι δεν μπορούν να μεταδώσουν τον ιό. Κατά 75% δεν μεταδίδουν, αφού έχουν πολύ μικρή ποσότητα του ιού», είπε απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν πρέπει να κάνουν τεστ όσοι έχουν κάνει εμβόλιο και συμπλήρωσε πως «όσο αυξάνονται οι εμβολιασμένοι, μπορεί να μειώνονται τα τεστ. Ωστόσο επειδή μπορεί να μεταδίδει, μπορεί ενίοτε να κάνει τεστ».

Σχετικά με το επεισόδιο θρόμβωσης μετά από εμβολιασμό στη Σύρο, ο καθηγητής είπε πως πρόκειται για ισχαιμικό επεισόδιο, το οποίο δεν γνωρίζει. «Υπάρχουν πέντε επεισόδια θρομβώσεων, είναι πολύ λίγα και ερευνώνται».

«Προφανώς για να ανοίξει ο τουρισμός, θα έχει ανοίξει η διαδημοτική μετακίνηση και δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά από νομό σε νομό, όπως τώρα», κατέληξε.