Σχολεία - Κεραμέως: Η ημερομηνία ορόσημο για γυμνάσια - λύκεια και τα self test

Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων. Τι θα γίνει με τα δημοτικά.

Για την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων, σύμφωνα με την υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, η οποία μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA.

«Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία. Είχαμε συζήτηση την Παρασκευή με την επιτροπή, και παρουσιάσαμε ένα πλήρες σχέδιο για το άνοιγμα σε πρώτη φάση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή γυμνασίων και λυκείων. Ο στόχος είναι για την άλλη εβδομάδα κάποια στιγμή. Θα συνοδεύεται από το συμπληρωματικό μέτρο του self-testing για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με τεστ μια φορά την εβδομάδα στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως.

«Το τεστ αυτό θα το παίρνουν οι γονείς δωρεάν από τα φαρμακεία. Δικαιούται κάθε παιδί, όπως και κάθε ενήλικας, τέσσερα τεστ τον μήνα. Κάθε Δευτέρα μαθητές και εκπαιδευτικοί θα κάνουν το self-test, με στόχο να θωρακίσουμε όσο μπορούμε τα σχολεία μας. Όλα τα μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν, όπως μάσκες, διαλείμματα, αποστάσεις κλπ», συνέχισε η ίδια.

Μιλώντας για το τι θα γίνει με τα δημοτικά, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι «Είναι μια δυναμική διαδικασία και τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς. Συζητάμε κάθε βήμα με τους ειδικούς, θα περιμένουμε τις εισηγήσεις τους και αυτή την εβδομάδα. Στόχος είναι να επιστρέψουν οι μαθητές στη διά ζώσης εκπαίδευση. Η τηλεκπαίδευση είναι λύση ανάγκης».

«Έχουμε τρεις εβδομάδες μέχρι τις διακοπές του Πάσχα. Το Πάσχα δε θα γίνουν μαθήματα. Θα δούμε τι θα γίνει με τα δημοτικά ανάλογα με την εισήγηση των ειδικών», πρόσθεσε στο ίδιο θέμα.

«Οι πανελλαδικές θα διεξαχθούν κανονικά εντός του Ιουνίου»

«Υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης της σχολικής χρονιάς εντός του Ιουνίου. Οι αποφάσεις θα ληφθούν με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και όταν γνωρίζουμε πότε θα ανοίξουν τα σχολεία», είπε ακόμα η κ. Κεραμέως, τονίζοντας ότι «Οι πανελλαδικές θα διεξαχθούν κανονικά εντός του Ιουνίου. Έχουμε ήδη προβεί σε μείωση της ύλης κατά 25-30%. Οι εξετάσεις θα γίνουν κανονικά με αυστηρά μέτρα, όπως μας υποδείξει η επιτροπή. Περαιτέρω μείωση της ύλης δεν εξετάζεται».

Για τις κατατακτήριες, αλλά και το άνοιγμα των φροντιστηρίων, η υπουργός Παιδείας εξήγησε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εισήγηση των ειδικών.

560.000 νέοι ωφελούμενοι από το voucher

Μιλώντας για το θέμα των voucher για τους μαθητές για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, η υπουργός Παιδείας είπε ότι «Έχει ανοίξει η πλατφόρμα και καταθέτουν τις προτάσεις τους οι προμηθευτές. Είναι ένα πρόγραμμα 112 εκατ. ευρώ, ένα από τα πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Επωφελούμενοι είναι 560.000 νέοι από 4 έως 24 ετών, που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας, από νηπιαγωγεία μέχρι και πανεπιστήμια. Έρχεται αυτό το μαζικό πρόγραμμα προκειμένου ένα voucher ύψους 200 ευρώ σε κάθε επωφελούμενο για να μπορέσει να προβεί σε αγορά επιπλέον τεχνολογικού εξοπλισμού».

«Την άλλη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για τους δικαιούχους, και θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Μιλάμε για 560.000 ωφελούμενους. Μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο. Έγιναν μαζικές παραγγελίες συσκευών ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες», συνέχισε στο ίδιο θέμα η κ. Κεραμέως.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη γίνουν προαγωγικές εξετάσεις

«Για τις προαγωγικές εξετάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι αποφάσεις. Θα εξετάσουμε τα δεδομένα και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη γίνουν και φέτος, όπως και πέρυσι. Θα κάνουμε οτιδήποτε προς όφελος των παιδιών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας», είπε η κ. Κεραμέως, ενώ ανέφερε ότι και για τα ΙΕΚ αναμένεται η σχετική εισήγηση των ειδικών.

Μακρή: Θέλουμε άνοιγμα των σχολείων 5 Απριλίου

Προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας είναι το άνοιγμα των Γυμνασίων-Λυκείων, τόνισε μιλώντας στον “ΘΕΜΑ 104,6” η Υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή.

Όπως εξήγησε, αυτό είναι διότι έχουν λειτουργήσει πολύ λιγότερο στη δια ζώσης εκπαίδευση, ενώ ετοιμάζονται και για εξετάσεις. «Η 5η Απριλίου είναι μία ημερομηνία που κι εμείς θα θέλαμε να λειτουργήσουν τα σχολεία, αλλά δεν έχει αποφασιστεί κάτι ακόμα», σημείωσε η Υφυπουργός Παιδείας.

Σύμφωνα με την κ. Μακρή, το Υπουργείο έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο στην επιστημονική επιτροπή για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία. Επιπλέον, σημείωσε ότι η απόφαση των ειδικών αναμένεται τη Τετάρτη, όταν και θα συνεδριάσουν.

Όσον αφορά στις μικρότερες τάξεις, αλλά και τα Πανεπιστήμια, εξήγησε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο ή εισήγηση. Τόνισε δε, ότι θα κριθούν όλα αναλόγως με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Η κυρία Μακρή σημείωσε ακόμη ότι το self test ειναι ένα “όπλο” που θα συμβάλει μαζί με τους εμβολιασμούς στο άνοιγμα.