Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test το Σαββατοκύριακο

Περισσότεροι από 6.000 δωρεάν έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 57 μαζικές δειγματοληψίες σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

Σάββατο27 Μαρτίου 2021

Συνολικά, σε 31 μαζικές δειγματοληψίες, σε 15 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 5.659 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 101 κρούσματα (1,78%).

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίας Παρασκευής - Πραγματοποιήθηκαν 626 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (2,07%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Παπάγου-Χολαργού - Πραγματοποιήθηκαν 830 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,24%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» - Πραγματοποιήθηκαν 395 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (4,05%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Άρτας: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης - Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας - Πραγματοποιήθηκαν 302 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (3,64%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Σκάλες Αγίου Νικολάου - Πραγματοποιήθηκαν 297 rapid test και προέκυψαν 18 θετικά (6,06%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Γραμμένης - Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Χαριτωμένης - Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Ανθοχωρίου - Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Κάρυστος - Πραγματοποιήθηκαν 98 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας - Πραγματοποιήθηκαν 293 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (3,75%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Μουζακίου - Πραγματοποιήθηκαν 129 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,55%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Μαυροματίου - Πραγματοποιήθηκαν 64 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Κέρκυρα - Πραγματοποιήθηκαν 200 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,50%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.

ΠΕ Λακωνίας: Μονεμβασιά - Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία ΟΣΕ - Πραγματοποιήθηκαν 209 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (3,34%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας - Πραγματοποιήθηκαν 253 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Νεάπολη - Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,54%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι - Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μεσοχώρι - Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Αμούρι - Πραγματοποιήθηκαν 8 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Βλαχογιάννι - Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,06%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Πραιτώρι - Πραγματοποιήθηκαν 7 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μαγούλα - Πραγματοποιήθηκαν 33 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Βόλος - Πραγματοποιήθηκαν 132 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,75%). Αφορά σε άνδρα 66 ετών.

ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, Παροικιά - Πραγματοποιήθηκαν 172 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή - Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων - Πραγματοποιήθηκαν 285 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,70%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία ΟΣΕ - Πραγματοποιήθηκαν 150 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Φαρκαδόνας - Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία - Πραγματοποιήθηκαν 566 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (1,41%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

Κυριακή 28 Μαρτίου

Συνολικά, σε 26 μαζικές δειγματοληψίες, σε 16 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 3.855 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 79 κρούσματα (2,05%).

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Κοινότητα Κουβαρά, Δήμος Σαρωνικού - Πραγματοποιήθηκαν 372 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,80%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Βάρκιζα, Δήμος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης - Πραγματοποιήθηκαν 479 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (1,87%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» - Πραγματοποιήθηκαν 276 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (3,62%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Αργολίδας: Κιβέρι - Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Λεβίδι - Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Θεατράκι-Μαρίνα, Πάτρα - Πραγματοποιήθηκαν 298 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (4,69%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Πλατεία Αράχωβας - Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,94%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Πλατεία Ορχομενού - Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,83%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Εύβοιας: Βασιλικά - Πραγματοποιήθηκαν 155 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού - Πραγματοποιήθηκαν 111 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,90%). Αφορά σε γυναίκα 61 ετών.

ΠΕ Ζακύνθου: Βασιλικό - Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Γιαννιτσοχώρι - Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,12%). Αφορά σε γυναίκα 24 ετών.

ΠΕ Θεσπρωτίας: Πλατεία Δημαρχείου - Πραγματοποιήθηκαν 154 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καλύμνου: Λιμένας Καλύμνου - Πραγματοποιήθηκαν 30 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Κυψέλη Σοφάδων - Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Ραχούλα Καρδίτσας - Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (4,34%). Αφορά σε άνδρα 70 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας - Πραγματοποιήθηκαν 177 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (3,39%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 64 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Ματαράγκα Σοφάδων - Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,63%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Αμπελικό - Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (5,56%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

ΠΕ Κοζάνης: Πρωτοχώρι - Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (7,36%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Κω: Κοινότητα Καρδάμαινας - Πραγματοποιήθηκαν 187 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κηποθέατρο Αλκαζάρ - Πραγματοποιήθηκαν 133 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,01%). Αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας - Πραγματοποιήθηκαν 184 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (3,80%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Ταχυδρομείου - Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία ΑΤΑ - Πραγματοποιήθηκαν 193 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,59%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι - Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,96%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.