Πολιτική

Κωνσταντίνος Φίλης: Γραφικός κι επικίνδυνος ο Μπαχτσελί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολιάζει ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1 τις προκλήσεις Μπαχτσελί, το μήνυμα Ερντογάν για την 25η Μαρτίου και τη στάση του Μπάιντεν.