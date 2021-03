Κοινωνία

Πυροβολισμοί σε αποθήκη στο Περιστέρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστοι “γάζωσαν” με σφαίρες την πρόσοψη. Ποια σενάρια εξετάζει η Αστυνομία.

Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς σε αποθήκη στο Περιστέρι, ερευνά η Αστυνομία.

Άγνωστοι πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές την πρόσοψη, προκαλώντας ζημιές στο ρολό ασφαλείας. Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οι δράστες διέφυγαν με μηχανή, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία εκτιμά πως η μαφιόζικη επίθεση σχετίζεται πιθανότατα με κυκλώματα εκβιαστών ή με προσωπικές διαφορές.