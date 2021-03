Κοινωνία

Lockdown: Πότε ανοίγουν λιανεμπόριο και σχολεία

Ανακοινώσεις αναμένονται αυτή την εβδομάδα. Πότε ανοίγουν εστίαση και μετακινήσεις σε άλλη περιφέρεια. Τι γίνεται με τον Τουρισμό.

Εβδομάδα ανακοινώσεων και χαλάρωσης των μέτρων ξεκίνησε, με την κυβέρνηση να θέτει ως προτεραιότητες το άνοιγμα του λιανεμπορίου και των σχολείων. Στο βάθος παραμένουν οι διαδημοτικές μετακινήσεις και το άνοιγμα του Τουρισμού, αν και οι πρώτες πτήσεις ξεκίνησαν, με τα Χανιά να επισκέπτονται τους πρώτους τουρίστες.

Το γεγονός ότι με την αλλαγή της ώρας μεγάλωσε η μέρα, ενώ φτιάχνει και ο καιρός, βάζουν στο τραπέζι τη χαλάρωση στις μετακινήσεις, κυρίως τα βραδινές ώρες.

Το άνοιγμα του λιανεμπορίου θα είναι από τα πρώτα, ίσως ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, επιβεβαίωσε την προτεραιότητα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, χωρίς να δώσει ωστόσο στοιχεία για το χρόνο και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Στο άνοιγμα της αγοράς αναφέρθηκε και ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι, «θα πρέπει να ανοίξουμε, αλλά με εγρήγορση».

Το άνοιγμα των μεγαλύτερων τάξεων των σχολείων, κυρίως τα Λύκεια και η Γ’ τάξη, λόγω Πανελλαδικών, επαναλαμβάνουν κυβερνητικά στελέχη ότι παραμένει σε πρώτη προτεραιότητα, μαζί με το λιανεμπόριο. Σε σημερινές δηλώσεις της, η Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στο σχεδιασμό για άνοιγμα των σχολείων με self tests σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ακόμα και την άλλη εβδομάδα.

Κομβικό ρόλο στα επόμενα βήματα παίζουν η πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία. Αν και στην Αττική παραμένουν σε πληρότητα οι κλίνες σε ΜΕΘ –Covid, παρατηρείται σταθεροποίηση στις εισαγωγές. Την ίδια ώρα, αυξάνεται η πίεση στα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας.

Επιπλέον, σήμερα θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο φάκελος με τις 30 αιτήσεις που έγιναν από εταιρείες για τα self tests, τα οποία θα παίξουν επίσης καθοριστικό ρόλο στο όποιο άνοιγμα γίνεται από εδώ και στο εξής. Τρίτος παράγοντας παραμένει ο εμβολιασμός, στο πεδίο του οποίου γίνονται βήματα, με τις ευρωπαϊκές χώρες να αναμένουν περισσότερες δόσεις εμβολίων τον Απρίλιο και το Μάιο.

Η Επιτροπή των ειδικών αναμένεται να συνεδριάσει την Τετάρτη για την εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας, με τις αποφάσεις για το λιανεμπόριο και τα σχολεία να ανακοινώνονται ακόμα και την Πέμπτη, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Χαράλαμπος Γώγος, μέλος της Επιτροπής.

Η εστίαση παραμένει στο βάθος, με στόχο το άνοιγμα μόνο σε εξωτερικούς χώρους στα μέσα Απριλίου. Ένα μήνα αργότερα, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, αναμένεται το άνοιγμα του Τουρισμού στα μέσα Μαΐου, ενώ ο καθηγητής Γώγος, ανέφερε πως «προφανώς» του ανοίγματος του Τουρισμού θα έχει προηγηθεί η απελευθέρωση των μετακινήσεων σε άλλο νομό. Κάτι που όπως όλα δείχνουν, παραπέμπεται για μετά το Πάσχα.