Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός -“Ιπποκράτειο” Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν νέες κλίνες στην ΜΕΘ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολη νύχτα και αύξηση των εισαγωγών στο νοσοκομείο σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων Χρ. Τζελέπη.