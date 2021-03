Κόσμος

Πέθανε η Σάρα Ομπάμα

Απώλεια για τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ. Η ανακοίνωση της οικογένειας.

Η Σάρα Ομπάμα, την οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα θεωρούσε γιαγιά του, πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 99 ετών σε νοσοκομείο του Κισούμου, στη δυτική Κένυα, όπως ανακοίνωσε η κόρη της.

“Πήγε να βρει τον Δημιουργό της. Πέθανε σήμερα το πρωί”, δήλωσε η Μάρσατ Ονιάνγκο, εξηγώντας ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον λόγο.

Γεννημένη το 1922 στις όχθες της λίμνης Βικτώρια, η “Μαμά Σάρα” όπως την έλεγαν, ήταν η τρίτη σύζυγος του Χουσέιν Ονιάνγκο Ομπάμα, παππού από την πλευρά του πατέρα του πρώην Αμερικανού προέδρου. Ο ίδιος, πρακτικός γιατρός, τοπικός αξιωματούχος και πρώην στρατιώτης του στρατού της Μεγάλης Βρετανίας που πολέμησε στη Μιανμάρ, πέθανε το 1975.

Αν και δεν έχουν συγγένεια εξ αίματος με τη Σάρα, ο Μπαράκ Ομπάμα συχνά έλεγε ότι τη θεωρεί γιαγιά του, ενώ την είχε επισκεφθεί πολλές φορές.

Στην Κένυα η “Μαμά Σάρα” έγινε διάσημη όταν το 2006 την επισκέφθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος τότε ήταν γερουσιαστής του Ιλινόις.

Μετά την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ το 2008, το ταπεινό σπίτι της Σάρα στο χωριό Κογκέλο, περίπου 500 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ναϊρόμπι κοντά στα σύνορα με την Ουγκάντα, έγινε τουριστική ατραξιόν και φρουρούνταν από φύλακες και συρματόπλεγμα.

Το 2009 η κυβέρνηση της Κένυας κήρυξε το Κογκέλο μέρος της προστατευόμενης, εθνικής κληρονομίας.

Κατά την επίσκεψή του στην Κένυα το 2015 ο Μπαράκ Ομπάμα είχε συναντηθεί με την οικογένειά του στο Ναϊρόμπι. Τους ξαναεπισκέφθηκε το 2018, αυτή τη φορά στο Κογκέλο, μετά το τέλος της θητείας του στην προεδρία.