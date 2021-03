Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη: Το 70% των ασθενών στα νοσοκομεία είναι νέοι άνθρωποι

Τι είπε για τις εικόνες συνωστισμού. Πόσο μεταδοτικές είναι οι μεταλλάξεις του ιού. Ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία.

«Οι ασθενείς που έχουμε αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, στο 70% είναι νέοι άνθρωποι» δήλωσε η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

Η κα Παγώνη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, σχολίασε πως οι εικόνες συνωστισμού που παρατηρούμε τις τελευταίες ώρες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.

«Με φοβίζουν αυτές οι εικόνες , όταν βλέπω τους ασθενείς μπροστά μου» είπε τονίζοντας πως είναι τραγικό να βλέπουμε ανθρώπους ηλικιών 35-50 , χωρίς υποκείμενα νοσήματα, να διασωληνώνονται.

Η γιατρός υπογράμμισε το γεγονός πως όχι μόνο βλέπουμε ανθρώπους να μην τηρούν τις αποστάσεις αλλά αυτοί δεν φορούν επιπρόσθετα ούτε τις μάσκες.

Σε κάθε περίπτωση η κα Παγώνη εξήγησε πως το παραπάνω δεν οφείλεται μόνο στην μη τήρηση των μέτρων αλλά σχετίζεται και με τις μεταλλάξεις του ιού καθώς αυτός παρουσιάζει αυξημένη μεταδοτικότητα, της τάξης του 40-60% σε νεαρές ηλικίες.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάνω από 73 εισαγωγές σε απλές κλίνες στο νοσοκομείο Γεννηματάς, που εφημέρευε ενώ έγιναν 15 εισαγωγές σε κλίνες ΜΕΘ, ανέφερε η κα Παγώνη προσθέτοντας ότι μετά από προσπάθεια οι 5 εξ αυτών τοποθετήθηκαν σε απλές κλίνες.

«Περιμένουμε να αδειάσουν σε άλλα νοσοκομεία κλίνες ΜΕΘ διότι οι δικές μας είναι πλήρεις» ανέφερε.

Σε κάθε περίπτωση η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ επανέλαβε ότι εστίαση, καταστήματα και σχολεία θα έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει να ανοίγουν και πρόσθεσε πως αφενός οι μαθητές της Γ Λυκείου πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία δεδομένου ότι θα δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις κι αφετέρου τα παιδιά του Δημοτικού είναι ιδιαιτέρως πιεσμένα.

Αναφερόμενη δε ειδικά στο ζήτημα του ανοίγματος της εστίασης επεσήμανε πως είναι προτιμότερο να ανοίξει σε εξωτερικούς χώρους παρά ο κόσμος να συναντίεται σε σπίτια.