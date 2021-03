Κοινωνία

Ένοπλη ληστεία σε Ταχυδρομείο

Τρόμος για υπαλλήλους και πελάτες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα όπλα των κακοποιών.

(εικόνα αρχείου)

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πέντε άγνωστοι με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους και άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό από τα ταμεία.

Στη συνέχεια, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε όχημα και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από την αστυνομία διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.