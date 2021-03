Παράξενα

Αυτοκίνητο μπήκε….γκολ (εικόνες)

Απίστευτο τροχαίο με το όχημα να καταλήγει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, το οποίο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε μέσα στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς, στο Βαμβακόπουλο, στην Κρήτη.

Ο οδηγός του βγήκε από αυτό, με ελαφρά τραύματα.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, το όχημα έπεσε από ψηλά και κατέληξε να «γκρεμίσει» το τέρμα και να «κάτσει» δίπλα του ντεραπαρισμένο.

Πηγή: zarpanews.gr