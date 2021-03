Τεχνολογία - Επιστήμη

Lockdown - Λουκίδης: Προσεκτικό και με πολλά τεστ το άνοιγμα της αγοράς

Τι είπε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας για τα self tests και τους θανάτους ασθενών εκτός ΜΕΘ.

Τα τεστ είναι σημαντικά για την επιδημιολογική εικόνα της κοινότητας, γιατί εντοπίζουν τους ασυμπτωματικούς αλλά και τους προσυμπτωματικούς, δήλωσε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6” ο Καθηγητής Πνευμονολογίας στο Νοσοκομείο “Αττικόν” και Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης. Επιπλέον, εξήγησε πως τα self tests πρέπει να επικεντρωθούν στις ηλικίες 40-64 ετών.

Το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να γίνει συντεταγμένα και με πολύ προσεκτικό τρόπο, σημείωσε ο κ. Λουκίδης, επισημαίνοντας ότι υπάρχει μία οριακή συγκράτηση των στοιχείων της πανδημίας και μένει να δούμε αυτή την εβδομάδα εάν επιβεβαιώνεται αυτή η τάση.

Σχολιάζοντας, τη δήλωση της Βάνας Παπαευαγγέλου κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης την Παρασκευή ότι «περίπου το 20% ασθενών πεθαίνει εκτός ΜΕΘ», ο κ. Λουκίδης εκτίμησε ότι ήταν δήλωση εκ παραδρομής. Επεσήμανε ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό και υπογράμμισε ότι γνωρίζει και συνεργάζεται πολλά χρόνια την κ. Παπαευαγγέλου και είναι μια καλή επιστήμονας.

Μιλώντας για την πορεία της πανδημίας, ο ίδιος τόνισε πως σε αυτό το “κύμα” οι ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο είναι περισσότεροι. Και αυτό, όπως είπε, διότι οι ασθενείς πλέον είναι νεότερης ηλικίας.