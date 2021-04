Παράξενα

Κλαμπ Lada στην Κούβα (βίντεο)

Το παλιό σοβιετικό όχημα είναι ακόμα πάθος για κάποιους, που έκαναν και κλαμπ.

Μπορεί το Lada να αποτελεί ακόμα και αστείο για κάποιους, όμως για κάποιους άλλους, το σοβιετικό όχημα αποτελεί ακόμα και σήμερα το πάθος τους.

Κάπως έτσι, άνοιξαν στην Κούβα πέρυσι για πρώτη φορά το Κλαμπ Lada, οι ιδιοκτήτες του.

Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, είχαν προσελκύσει 140 μέλη και παρά τα μέτρα για την πανδημία.

Ο πρόεδρος του Κλαμπ, πάντως, παραδέχεται ότι είναι δύσκολο και περίπλοκο να έχει κανείς Lada, αφού θέλει πολύ προσοχή. «Το προσέχω σαν να ήταν γιος μου», αναφέρει σχετικά, αφού καμιά φορά χρειάζονται θαύματα και τις περισσότερες χρήματα, για να κινηθούν.

Τα εξαρτήματα διακινούνται από τη Ρωσία ή τον Παναμά, ακόμα και χέρι με χέρι.

Όταν τη δεκαετία του 1960 επιβλήθηκαν οι αμερικανικές κυρώσεις στην Κούβα, οι Κουβανοί στράφηκαν στη Σοβιετική Ένωση για αγορά οχημάτων, με τα Lada να φτάνουν σωρηδόν στο νησί της Λατινικής Αμερικής, για περίπου 15 χρόνια. Αν και επίσημα στοιχεία για το πόσα αγοράστηκαν από το 1960 έως τα μέσα του 1970, υπολογίζεται ότι έφτασαν στη χώρα 80.000- 100.000 Lada.

Ένα από τα τελευταία μοντέλα που κυκλοφόρησε το 2017, κόστιζε 20.000 – 25.000 δολάρια.

Τα μέλη του κλαμπ, πάντως, εκτός από τις συναντήσεις τους, κατά τις οποίες πλένουν τα αυτοκίνητά τους, μιλάνε για τα μηχανικά, αστειεύονται, κάνουν βόλτες όλοι μαζί και λένε αστεία, συναντιούνται και για κοινωνικά θέματα, όπως δωρεά αίματος ή ακόμα και βοήθεια μέχρι και σε θέματα αισθηματικής φύσεως.