Οικονομία

Καββαθάς - Εστίαση: επιδότηση για αποστειρωτές αέρα σε όλα τα μαγαζιά

Τι λέει για τις δραματικές συνέπειες στον κλάδο από το πολύμηνο lockdown, την αντίθεση για άνοιγμα μόνο όσων διαθέτουν εξωτερικούς χώρους και τα “λουκέτα”.

Την ελπίδα ότι θα είναι σε θέση η κοινωνία την επόμενη - μεθεπόμενη εβδομάδα, ώστε να αρχίσει η επανεκκίνηση της οικονομίας, εξέφρασε μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς.

Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου να ξεκινήσει και η εστίαση να ξεκινήσει για όλους, συμπλήρωσε ο κ Καββαθάς, χωρίς ταχύτητες μέσα στον ίδιο κλάδο για να μην έχουμε πισωγυρίσματα, θέτοντας ως εξαιρετικού ενδιαφέροντος ζήτημα το σωστό timing του ανοίγματος, σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας, τηρουμένων πάντα των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Παράλληλα ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ σημείωσε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και οι εσωτερικοί χώροι, καθώς όπως είπε το 20% των καταστημάτων του κλάδου δεν διαθέτουν εξωτερικούς χώρους και αν συνεχιστεί το lockdown για 7ο ή 8ο μήνα σε αυτές τις επιχειρήσεις θα είναι σα να τις βάζουμε λουκέτο για πάντα, προσέθεσε.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο κ. Καββαθάς είπε πως αφενός έχουμε τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών που επιτρέπει ανοιχτά παράθυρα, αφετέρου και τη χρήση τεχνητών μέτρων όπως αποστειρωτές αέρα, έχει ήδη συζητηθεί με το αρμόδιο υπουργείο, όπως είπε, η επιδότηση των μηχανημάτων αυτών, δαπάνη που όπως την χαρακτήρισε θα υπάρχει και για την ασφάλεια στο μέλλον.

Σχολιάζοντας την εξαγγελία για 700 εκ. σε τουρισμό και εστίαση, ανέφερε πως είναι βήμα θετικό από τη στιγμή που σχεδόν το 50% των επιχειρήσεων του κλάδου έχει μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα, που σημαίνει, όπως ο ίδιος εξήγησε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση χωρίς κεφάλαιο κίνησης και αναφερόμενος στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Άδωνι Γεωργιάδη, είπε πως περιμένουν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τα μέτρα ενίσχυσης και στήριξης του κλάδου. Πρόσθεσε, τέλος, πως αποτελεί κυρίαρχο πρόβλημα το ότι δεν μπορεί η εστίαση να γεμίσει τις αποθήκες και τα ψυγεία για το επικείμενο άνοιγμα. Διανύοντας τον 6ο μήνα συνεχούς κλεισίματος, είπε, έχουν λήξει ακόμα και τα προϊόντα μακράς διάρκειας.

Για την επαναλειτουργία της αγοράς γενικότερα, αναφέρθηκε στην ξεκάθαρη θέση της ΓΣΕΒΕΕ ότι το click inside είναι ασφαλές, υπάρχει νομικό πρωτόκολλο και επιπλέον θα πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις στην επανεκκίνηση τους διότι διαφορετικά υπάρχει ορατός κίνδυνος εκτίναξης, λέγοντας πως είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να στηρίξει για το επόμενο διάστημα τουλάχιστον 3- 4 μηνών την πραγματική οικονομία ώστε να επανακκινήσει χωρίς απώλειες.